„Noi, parte din distribuția Rings of Power, suntem uniți împotriva rasismului, amenințărilor, hărțuirii și abuzului necruțător la care sunt supuși zilnic unii dintre colegii noștri de culoare. Refuzăm să ignorăm sau să tolerăm această situație”, se arăta un mesaj publicat aseară pe contul oficial de Twitter al serialului.

„J.R.R. Tolkien (n.r. – scriitorul cărților fantastice clasice „Hobbitul” și „Stăpânul Inelelor”) a creat o lume care, prin definiție, este multiculturală. O lume în care popoare libere din rase și culturi diferite se unesc pentru a învinge forțele răului.

Rings of Power reflectă asta. Lumea noastră nu a fost niciodată în întregime albă, fantezia nu a fost niciodată în întregime albă, Pământul de Mijloc nu este tot alb. Bipoc, adică negri, indigeni și oameni de culoare, aparțin Pământului de Mijloc și sunt aici pentru a rămâne”, au mai notat ei pe Twitter.

We stand in solidarity with our cast. #YouAreAllWelcomeHere

Declarațiile echipei vin după ce trailerul serialului în care apar actori de culoare a atras comentarii acide pe YouTube. În plus, Amazon, platforma unde e difuzat serialul, a suspendat cu până la trei zile postarea recenziilor utilizatorilor în serviciul său de streaming video, în încercarea de a combate comentariile negative.

Aseară, starurile francizei „Stăpânul inelelor” au intervenit și au făcut declarații în spațiul public. Elijah Wood a postat pe Twitter o fotografie cu el, Dominic Monaghan și Billy Boyd în care poartă tricouri cu un mesaj sugestiv. „Toți sunteți bineveniți aici”, au transmis cei trei actori care au avut roluri de hobbiți.

„Toată dragostea noastră se îndreaptă către fanii care ne susțin”, a continuat declarația din partea distribuției The Rings of Power, „în special fanilor de culoare, care sunt ei înșiși atacați pur și simplu. Vă vedem pe voi, curajul vostru și creativitatea nesfârșită. (…) Sunteți o parte integrantă a familiei LOTR (n.r. Lord of the Rings) și vă mulțumim că ne sprijiniți”.

Serialul fantasy „The Lord of the Rings: The Rings of Power”, producția fantasy a studiourilor Amazon, inspirată din lucrările lui J.R.R. Tolkien, este considerată cea mai scumpă producție TV realizată vreodată, scrie viata-libera.ro. Premiera a avut loc pe 2 septembrie, pe Amazon Prime Video.

