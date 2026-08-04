A fost promulgat pachetul de legi necesare pentru fondurile PNRR

Șeful statului a subliniat că prin aceste acte normative „accesul României la fonduri europene majore pentru modernizare și investiții rămâne astfel garantat”.

„Pentru români, fondurile din PNRR înseamnǎ sevicii mai bune și creșterea calitǎții vieții, pentru că înseamnă bani pentru spitale noi, pentru școli modernizate, pentru autostrăzi. Aceste fonduri înseamnă și reforme care asigură o funcționare mai eficientă a statului, cum este Codul administrativ și proiectul prin care angajații ANAF și cei de la Vamă care depășesc planul de colectare sau descoperă fraude majore vor primi bonusuri”, a precizat, pe 3 august, Nicușor Dan, într-o postare pe Facebook.

El a făcut referire și la proiectul care privește Codul urbanismului, susținând că acesta reprezintă „un pas esențial pentru clarificarea și modernizarea dezvoltării urbane”, integrând și rezultatele referendumului din București din 2024.

Avertismentul președintelui asupra legii decarbonizării

Șeful statului a avertizat și că va trimite la reexaminare legea decarbonizării dacă forma ei finală va pune în pericol stabilitatea economică sau atragerea fondurilor europene.

„Am urmărit cu atenție dezbaterile de astǎzi privind modificarea legislației referitoare la decarbonizare. Interesul național înseamnă atât securitate energetică, cât și respectarea angajamentelor asumate de România și protejarea stabilității economice și financiare a țării. Dacă Parlamentul va adopta legea în forma rezultată din lucrările comisiilor, voi analiza cu maximă responsabilitate și voi uza de toate prerogativele constituționale, inclusiv de solicitarea de reexaminare, astfel încât România să poată depune cererile de plată rămase și să nu piardă miliarde de euro din PNRR”.

Legile promulgate de Nicușor Dan

Președintele Nicușor Dan a mai arătat că „legile adoptate în aceste zile de Parlament și promulgate acum” sunt un bun exemplu de „atitudine politică orientată spre obiective prioritare, cu mai puțin accent pe conflicte”.

„În acest mod, încrederea agențiilor de rating în România se păstrează, ceea ce încurajează și investitorii să își mențină interesul pentru țara noastră”, a precizat președintele României.

Potrivit unui comunicat emis de Administrația Prezidențială, Nicușor Dan a semnat marți, 4 august 2026, următoarele decrete:

„Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 39/2026 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 58/2023 privind unele măsuri pentru acordarea unei prime de carieră didactică pentru personalul didactic și didactic auxiliar, precum și unei prime de carieră profesională pentru personalul administrativ din învățământul de stat, suportate din fonduri externe nerambursabile, precum și pentru instituirea unor reglementări în vederea gestionării Programului Educație și Ocupare 2021-2027 (PL-x 466/2026);

Decret pentru promulgarea Legii privind instituirea unui mecanism de recompensare a performanței pentru personalul autorităților administrației fiscale și vamale care funcționează în subordinea Ministerului Finanțelor cu atribuții în colectarea veniturilor bugetului general consolidat, precum și pentru modificarea unor acte normative (PL-x 523/2026);

Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ (PL-x 524/2026);

Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 652 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, precum și pentru exceptarea de la prevederile alin. (1) al Art. XXII din Legea nr. 141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare (PL-x 448/2026);

Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Acordului de împrumut (SAFE) dintre Uniunea Europeană și România, semnat la București, la 12 mai 2026 și la Bruxelles, la 20 mai 2026 și la 21 mai 2026 (PL-x 520/2026);

Decret pentru promulgarea Legii privind decarbonizarea sectorului de încălzire și răcire, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (PL-x 522/2026);

Decret pentru promulgarea Legii privind Codul amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor (PL-x 418/2023)”.

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