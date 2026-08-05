Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Vălenii de Munte au dispus reținerea și ulterior trimiterea în spatele gratiilor a suspectului, fiind cercetat sub acuzațiile de ultraj și șantaj.

Abordat și amenințat în fața propriei familii

Incidentul s-a petrecut duminică, 2 august, pe raza comunei Măneciu. Potrivit surselor judiciare, victimă a fost un agent de 40 de ani care își desfășoară activitatea în cadrul Biroului Rutier al Poliției Orașului Vălenii de Munte.

În momentul atacului, polițistul nu se afla în exercitarea atribuțiilor de serviciu, ci se plimba în timpul liber alături de familia sa. Suspectul l-a recunoscut pe omul legii, s-a îndreptat spre el și a trecut direct la amenințări.

Conform datelor obținute de presa locală, bărbatul din Drajna i-ar fi pretins agentului suma de 500 de lei, susținând că polițistul este cel care trebuie să plătească contravaloarea amenzii de circulație pe care i-o aplicase cu doar două săptămâni înainte.

Decizia instanței și precizările Inspectoratului de Poliție

Conform Inspectoratului de Poliție Județean Prahova, agresiunea verbală și tentativa de șantaj au avut legătură directă cu activitatea profesională a polițistului.

„În cadrul cercetărilor, a rezultat că, la data de 2 august a.c., în timp ce se afla pe raza comunei Măneciu, bărbatul ar fi amenințat cu acte de violență un polițist, care se afla în timpul liber, fapta fiind săvârșită în legătură cu exercitarea atribuțiilor de serviciu ale persoanei vătămate. În aceleași circumstanțe, bărbatul, prin proferarea de amenințări, ar fi solicitat polițistului să îi remită o sumă de bani, motivând că îi este necesară pentru a achita amenda care i-ar fi fost aplicată de acesta în urmă cu două săptămâni”, se arată în comunicatul transmis de IPJ Prahova.

După ce agentul a sesizat de urgență colegii, bărbatul de 37 de ani a fost identificat, ridicat de polițiști și dus la audieri. În baza probatoriului administrat, procurorul de caz a propus arestarea preventivă a acestuia, măsură însușită de judecătorul de drepturi și libertăți. Cercetările sunt continuate pentru stabilirea întregii activități infracționale.

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