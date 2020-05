De Iulia Marin,

Într-unul dintre contractele încheiate cu starul TV, instituția plătește până și pentru “ședință foto cu persoana publică”.

Complexul Multifuncțional Caraiman este un complex medical înființat în 2008, în subordinea Primăriei Sector 1 și menit să trateze gratuit persoanele cu venituri reduse.

Pentru a funcționa astfel, complexul primește bani de la bugetul local, sumele fiind aprobate în Consiliul Local Sector 1, pe baza propunerilor făcute de conducerea instituției.

Din vara anului trecut, Andreea Marin, cunoscută pentru implicarea sa în cauze umanitare, și-a asociat frecvent imaginea cu acest complex: a prezentat evenimente organizate de centru, a oferit interviuri în care a vorbit despre beneficiile oferite de instituție locuitorilor sectorului 1, a publicat fotografii și postări pe conturile sale de pe rețelele sociale.

Fotografii postate de Andreea Marin pe Instagram, de la Complexul Multifuncțional Caraiman

Parteneriatul dintre vedetă și complex este însă unul plătit, deși vedeta TV nu a anunțat niciodată în ”știrile” pe care le-a postat pe Facebook acest lucru.

În total, în ultimul an, una dintre firmele Andreei Marin a primit aproximativ 300.000 de lei, echivalentul a 63.000 de euro, prin atribuire directă, pentru diverse servicii de promovare și postări pe conturile de Facebook și Instagram ale vedetei.

“Am auzit de el întâmplător. Și totuși se poate!”

La jumătatea lui iulie 2019, Andreea Marin a publicat, pe contul său de Facebook, o postare intitulată “Centrul Medical Caraiman”, alături de un fragment dintr-un interviu video realizat de revista “Viva!”.

Textul postării, nemarcat în vreun fel drept publicitate, vorbește în termeni elogioși despre acest centru medical din subordinea Primăriei Sector 1:

“Cât timp am locuit în sectorul 1, nu am știut că există un loc pe care l-am descoperit recent: Complexul Multifuncțional Caraiman, alături de clădirea principală s-au născut mai apoi și Centrul de Recuperare Medicală și Centrul de Zi Alzheimer, o oază verde de liniște înconjoară clădirile și un sentiment de siguranță te cuprinde încă de la intrare, iar cum pășești înăuntru, mirarea că așa ceva există la noi, că nu vorbim de un centru privat, ci de stat, te face să spui: și totuși, se poate! Voi reveni cu detalii, căci e un exemplu de bună practică, un loc gospodărit de o mână de profesioniști cărora le pasă de sănătatea oamenilor cu adevărat și care fac minuni (…)”.

Postarea publicată de Andreea Marin, pe 15 iulie 2019

În postare, Andreea Marin promite că va reveni cu detalii de la centru și atașează fragmentul video din interviul în care aduce vorba despre acest proiect.

“Deci, sunt niște lucruri extraordinare care se întâmplă acolo și acest centru, în care am ajuns efectiv întâmplător – crede-mă, am auzit de el întâmplător -, arată impecabil, ca un spital privat și oamenii nu știut despre această mină de aur și de posibilitatea de a obține toate serviciile medicale gratuit, până și dentistul!”, declară ea în interviu.



”Te întâmpină multitudinea de trandafiri”

Andreea Marin nu s-a oprit aici în a-și asocia imaginea cu aceea a centrului care ține de primăria condusă de Dan Tudorache.

Ea apare chiar pe prima pagină a site-ului Complexului Caraiman, filmată în timp ce se plimbă prin curtea unității, flancată de ambulanțele sociale și lăudând activitatea celor de acolo:

”Ne aflăm în inima Capitalei, într-un loc pe care vreau să-l cunoașteți. Grija pentru sănătatea oamenilor se face de către această echipă cu sufletul și cu respect pentru profesie”, spune ea.

După câteva secunde în care o voce monotonă de femeie ne prezintă dotările centrului, o vedem pe Andreea Marin – de această dată, încadrată printre trandafirii cărora le soarbe parfumul – și exclamând, poetic:

Când intri pentru prima dată în curtea acestui centru medical, te întâmpină multitudinea de trandafiri. Te întâmpină pomii bine îngrijiți, zâmbetul oamenilor – aceasta este echipa Centrului Multifuncțional Caraiman. Omul sfințește locul. Sunteți așteptați. Să fiți sănătoși!

Aici se oprește istoria destinată oamenilor.

Povestea din spatele poveștii

La 21 iunie 2019, deci cu aproape o lună înainte ca Andreea Marin să înceapă să promoveze proiectul pe pagina sa de Facebook și în presă, firma A&C Partners deținută de ea în proporție de 95% și de Laura Mihuți – în proporție de 5% – a primit, prin atribuire directă, un contract în valoare de 174.500 lei de la Centrul Multifuncțional Caraiman.

Potrivit descrierii de pe SEAP, contractul viza: “servicii de organizare, prezentare, promovare a centrului de recuperare medicală și a centrului de zi Alzheimer din cadrul Complexului Multifuncțional Caraiman, conform ofertă depusă și înregistrată sub nr. 4641/20.06.2019”.

Este singurul contract pe bani publici încheiat de această firmă în 2019.

Conform invitației de participare publicate pe site-ul cmcaraiman.ro, sursa de finanțare o reprezintă fondurile bugetare, iar contractul este valabil până la 31 decembrie 2019.

“Andreea Marin își asumă în continuare rolul de zână bună”

La 27 septembrie 2019, presa titra: “Andreea Marin a inaugurat un centru medical cu servicii gratuite”.

În articolul publicat de Click.ro, autorii scriu că “Andreea Marin își asumă în continuare rolul de zână bună și vine în ajutorul celor cu nevoie speciale, implicându-se frecvent în acțiuni umanitare.”

La 30 ianuarie 2020, centrul mai atribuie un contract similar firmei A&C Partners, în valoare de 134.260 de lei.

Printre cerințele celor de la centru se numără: “pachet cu minim 4 filme de o durată mai mică de prezentare a conceptului/companiei, organizare eveniment la sediul companiei, film de eveniment, apariții TV live de la evenimentul organizat sau interviu live/înregistrat pe post de televiziune național, ședință foto cu persoana publică, postări pe conturi de Facebook și Instagram ale persoanei publice.”.

Conform datelor de pe platforma termene.ro, firma A&C Partners a avut în 2018 o cifră de afaceri de 178.281 lei și o pierdere de 102.613 lei.

Andreea Marin: “Din convingere, mi-am depășit atribuțiile”

Libertatea a contactat-o pe Andreea Marin pentru a afla răspunsul la următoarele întrebări:

Dacă vedeta a menționat, în vreuna dintre aparițiile sale ori în postările privind Complexul Caraiman faptul că este vorba despre o promovare plătită

Cum anume a ajuns să descopere acest centru, de vreme ce a susținut că a fost vorba despre o întâmplare?

Cât a costat “ședința foto cu persoana publică”?

Care sunt condițiile pentru îndeplinirea contractului – de pildă, câți oameni ar trebui să vadă o postare?

Andreea Marin a revenit cu un răspuns transmis prin email în care spune că s-a implicat în această poveste pentru că a crezut în ea și a considerat-o un exemplu de bune practici. În continuare, ea a susținut că doar întâmplarea a adus-o la acest centru:

“Eu am aflat întâmplător de la o bătrână din sector care a fost uimită la finalul consultațiilor sale să afle că… nu are nimic de plătit. Și, firește, asta nu se prea întâmplă. Am aceeași curiozitate a meseriei ca și dvs, eu am fost locuitor al acestui sector ani buni și nu știam de existența acestei oportunități. Am spus și altora, am și vizitat la un moment dat centrul (sunt omul care nu crede până nu vede ?), am înțeles cum e posibil (…)”.



“Prețurile în detaliu pentru serviciile noastre diferă de la un contract la altul”

Întrebată de ce nu a marcat postările, ea a răspuns că persoanele cu care colaborează nu cer în mod specific acest lucru.

Cât despre toate aparițiile sale în presă, Andreea Marin spune că “din convingere, pentru că mi-a plăcut tare mult această idee pe care aș vrea să o văd pusă în practică în beneficiul oamenilor și în alte județe din țară, mi-am depășit atribuțiile, să spun așa”.

Ea nu a răspuns la întrebările Libertatea referitoare la prețul ședinței foto, respectiv la criteriile pentru îndeplinirea contractului. În schimb, a susținut că a cerut tarife mai scăzute decât în mod normal.

“Prețurile în detaliu pentru serviciile noastre diferă de la un contract la altul, trebuie să recunosc faptul că acolo unde simt că lucrurile sunt în beneficiul celor care vibrează în inima mea, îmi iau libertatea de a lucra cu prețuri mai mici decât cele trasate de valoarea noastră de piață, așa s-a întâmplat și în acest caz, am fost sub ceea ce facem în mod normal. (…) Există și multe cazuri sau cauze pe care eu decid să le sprijin pro-bono, unele au nevoie de promovare pentru a trezi solidaritate, căci altfel nu se pot rezolva, altele le pot rezolva chiar eu, fără ajutor, și rămân… doar în inima mea. De obicei, acestea sunt cele care nu prea au o altă soluție, sunt la limită și fără sprijin de un alt fel.”

Șefa centrului: “Au fost doar pozele de la eveniment”

Contactată de Libertatea, Livia Gomes, șefa Complexului Multifuncțional Caraiman, a susținut că nu își amintește să fi existat o ședință foto cu Andreea Marin, adăugând că va căuta contractul pentru a se lămuri.

Pe de altă parte, ea a admis că, la inaugurarea Serviciului de Telemedicină al centrului, din luna februarie, Andreea Marin “s-a ocupat” de imaginile de la eveniment.

Andreea Marin a postat pe Facebook, în februarie, o fotografie în care apare alături de

Livia Gomes, șefa Complexului Multifuncțional Caraiman, la inaugurarea Serviciului de Telemedicină

“Nu știu. Momentan, sincer, nu știu. Nu mai țin minte. Ședință foto? Nu a fost nicio ședință foto, cine să facă ședință foto – ea cu noi sau noi cu ea? Au fost doar pozele de la eveniment (n.r.: inaugurarea Serviciului de Telemedicină al centrului, din luna februarie), de care ea s-a ocupat. Nu a existat o ședință foto separat. (…) Nu am luat fiecare dintre angajații centrului, asistente sau, dacă vă gândiți la alte persoane, să facem ședință foto cu vedeta.”, a declarat Gomes.



