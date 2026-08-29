Centrul Regional de Neurochirurgie din Cluj a fost recepționat

Lucrările la Centrul Regional de Patologie Vasculo-Cerebrală și Neurochirurgie din Cluj-Napoca sunt gata, iar clădirea a fost oficial recepționată sâmbătă, 29 august. Spitalul a fost realizat cu bani din PNRR, din fonduri europene și din fonduri naționale proprii.

Noua unitate medicală a fost creată prin extinderea și recompartimentarea sediului Clinicii de Medicină a Muncii și Boli Profesionale cu un corp nou de clădire. În prezent se desfășoară procedurile finale de operaționalizare, astfel încât centrul să devină complet funcțional și pregătit pentru primirea primilor pacienți.

„Proiectul reprezintă un pas important în dezvoltarea infrastructurii medicale publice din România și consolidează capacitatea sistemului medical de a oferi servicii de neurochirurgie de înaltă clasă și intervenții pentru patologii neurochirurgicale și vasculo-cerebrale complexe”, a transmis Ministerul Sănătății.

Noul spital din Cluj beneficiază de dotări moderne și capacitate extinsă de tratament

Noul centru medical pune la dispoziție o capacitate totală de 105 paturi, dintre care 79 sunt alocate secției de neurochirurgie, iar 26 sunt destinate Terapiei Intensive. Secția ATI este organizată modern, în boxe de două sau trei paturi, special concepute pentru supravegherea și monitorizarea permanentă a cazurilor critice.

Unitatea este dotată cu șase săli de operație de ultimă generație și include un compartiment dedicat neurochirurgiei pediatrice, ce permite tratarea patologiilor complexe la copii, de la nou-născuți până la pacienți adulți.

Pe partea de diagnostic și intervenție rapidă, spitalul a fost echipat cu aparatură de înaltă performanță: echipament RMN, computer tomograf (CT) multistrat și angiograf. De asemenea, infrastructura cuprinde spații speciale destinate imagisticii, sterilizării, intervențiilor de urgență, consultațiilor în ambulatoriu și zonelor de kinetoterapie.

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Cseke Attila: „În neurochirurgie, fiecare minut contează”

La evenimentul de inaugurare a participat ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila, care a evidențiat importanța critică a timpului de reacție în tratarea patologiilor neurochirurgicale.

„Nu este doar o investiție în clădiri, echipamente și infrastructură. Este o investiție în șansa oamenilor de a fi tratați la timp și la standardele medicinei moderne. Centrul Regional de Patologie Vasculo-Cerebrală și Neurochirurgie reprezintă o investiție majoră pentru Cluj, pentru Transilvania și pentru sistemul medical românesc. Este infrastructura de care medicina de înaltă specializare are nevoie și, mai ales, infrastructura pe care pacientul o merită. Este și dovada că proiectele cu finanțare din PNRR se finalizează”, a declarat ministrul interimar al Sănătății.

Pe lângă componenta medicală directă, centrul include un amfiteatru modern destinat pregătirii teoretice și practice a studenților la medicină și a medicilor rezidenți. Această facilitate va asigura o legătură strânsă între educația academică, cercetare și activitatea clinică de zi cu zi.