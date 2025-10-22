Nicușor Dan: „Acțiunea climatică e o investiție strategică în sănătatea și prosperitatea noastră”

Anunțul a fost făcut la Climate Change Summit 2025, desfășurat la Palatul Parlamentului, unde președintele României, Nicușor Dan, a transmis un mesaj de susținere ferm pentru proiect:

„La ediția din 2023, în calitate de primar general, am semnat Memorandumul pentru Centura Verde a Capitalei. Astăzi, ca președinte al României, reafirm cu tărie convingerea că acțiunea climatică este o investiție strategică în securitatea, sănătatea și prosperitatea noastră colectivă.”

Protocolul semnat marchează trecerea Centurii Verzi din zona angajamentelor simbolice în cea a aplicării concrete. Acesta continuă demersurile Memorandumului pentru Aer Curat, Sănătate și Viitor, semnat între 2023 și 2024 de lideri politici, Guvern, Primăria Capitalei și Consiliul Județean Ilfov.

„Bucureștiul are nevoie de o centură verde”

Lucian Judele, administratorul public al Municipiului București, a declarat că proiectul trebuie aprobat rapid:

„Bucureștiul este un oraș dinamic, dar are nevoie de o Centură Verde. Cele mai bune soluții sunt cele naturale. Scopul meu este ca, la sfârșitul lunii octombrie, acest protocol să fie pe ordinea de zi a Consiliului General și să devină realitate.”

La rândul său, Oana Cambera, consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-ministrului, a spus că inițiativa are un impact direct asupra vieții oamenilor:

„Centura Verde București–Ilfov nu a fost niciodată un proiect abstract, ci unul concret, despre viața oamenilor și calitatea acesteia. Este un exemplu de colaborare între societatea civilă, specialiști și autoritorități.”

„Masca de oxigen a Capitalei”

Alpinistul și ecologistul Alex Găvan, președintele Fundației Centura Verde, a subliniat că acest moment marchează trecerea proiectului din zona promisiunilor în cea a acțiunii concrete, numind Centura Verde „respirația de care are nevoie Capitala”.

În același ton, Ciprian Gălușcă, director executiv al Fundației Centura Verde, a avertizat că „Bucureștiul nu mai are timp de pierdut”, subliniind că marile capitale europene investesc deja în infrastructura verde, considerată esențială pentru adaptarea la schimbările climatice.

26.000 de hectare de pădure protejate în jurul Capitalei

Proiectul Centura Verde București–Ilfov înseamnă mai mult aer curat, păduri protejate și un pas concret spre un oraș mai sănătos. Toate cele 26.000 de hectare de pădure din Ilfov au fost puse sub protecție prin noul Cod Silvic, iar tăierile sunt permise doar pentru îngrijirea și refacerea lor.

Inițiativa „Împreună pentru Centura Verde”, pornită de Fundația Centura Verde, adună peste 150 de organizații, ONG-uri și oameni implicați. După mai bine de doi ani de muncă, proiectul a fost inclus în Codul Silvic și a devenit prima lege din Europa care recunoaște Centurile Verzi la nivel național.

Documentul urmează să fie inclus pe ordinea de zi a ședinței Consiliului General al Municipiului București de la sfârșitul lunii octombrie, iar după vot va fi semnat de administratorul public al Capitalei. Proiectul va fi pus în aplicare prin colaborarea dintre Primărie, Fundația Centura Verde, Consiliul Județean Ilfov, organizații civice, mediul academic și sectorul privat.

