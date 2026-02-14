Experimentul său l-a lăsat cu amețeli și probleme cognitive

„Nu știu ce l-a determinat să facă asta”, a declarat una dintre surse, adăugând că cercetătorul era considerat un sceptic notoriu al teoriei conform căreia armele cu energie pulsată pot provoca efectele asociate cu „Incidentul de sănătate anormală” (AHI). Cu toate acestea, în încercarea de a-și dovedi punctul de vedere, experimentul său l-a lăsat cu amețeli și probleme cognitive, asemănătoare celor raportate de diplomați și spioni americani afectați de sindromul Havana.

Pentagonul și-a trimis imediat oameni în Norvegia

Rezultatele experimentului au fost raportate CIA de către guvernul norvegian, ceea ce a dus la cel puțin două vizite ale oficialilor americani în Norvegia în 2024, inclusiv din partea Pentagonului și a Casei Albe.

Cu toate acestea, surse apropiate cazului au subliniat că experimentul nu confirmă implicarea unui adversar străin în incidentele AHI. Una dintre ele a precizat că efectele suferite de cercetător nu corespund complet celor din cazurile clasice de AHI.

În ciuda acestui fapt, evenimentul a întărit opinia celor care cred că armele cu energie pulsată pot afecta biologia umană și că adversarii SUA dezvoltă astfel de dispozitive.

Paul Friedrichs, fost chirurg militar și general al Forțelor Aeriene, a declarat: „Cred că există dovezi convingătoare care ar trebui să ne îngrijoreze cu privire la capacitatea de a construi o armă cu energie direcționată care poate cauza riscuri variate pentru oameni”. Friedrichs, însă, a refuzat să comenteze direct experimentul norvegian.

SUA au testat o armă psihotropă cu piese făcute în Rusia și care provoacă boli misterioase

La sfârșitul administrației Biden, guvernul american a achiziționat în secret un dispozitiv străin care emite unde radio pulsate, suspectat de unii experți că ar fi legat de incidentele AHI.

Potrivit unui raport CNN, obținut de la 4 surse informate, dispozitivul ar fi fost achiziționat în cadrul unei operațiuni secrete desfășurate de Serviciul de Investigații de Securitate Internă (HSI) al Departamentului pentru Securitate Internă al SUA, chiar la sfârșitul mandatului administrației Joe Biden.

CIA spune că este foarte puțin probabil ca Rusia să aibă așa ceva

În ianuarie 2025, două agenții de informații americane, printre care Agenția Națională de Securitate (NSA) și Centrul Național de Informații Terestre, au modificat concluziile anterioare și au afirmat că unele incidente AHI ar putea fi cauzate de un adversar străin. Totuși, majoritatea agențiilor, inclusiv CIA, au menținut poziția că este „foarte puțin probabil” ca aceste atacuri să fie rezultatul unei arme dezvoltate de un actor străin.

În ciuda acestei poziții, un raport din 2022 al unui panel de experți, comandat de directorul informațiilor naționale și directorul adjunct al CIA, a concluzionat că energia electromagnetică pulsată ar putea explica simptomele AHI. „Există lacune informaționale”, se arată în raport.

Mai mult, o anchetă a publicației de investigaţii The Insider susține că misteriosul „sindrom Havana” ar putea avea legătură cu arme energetice utilizate de către o echipă de sabotaj din cadrul Direcției Principale de Informații (GRU) de pe lângă Statul-Major al armatei ruse.

Zeci de diplomați și agenți americani din întreaga lume, afectați de „sindromul Havana”

Sindromul Havana a afectat sute de persoane, inclusiv diplomați și agenți americani din întreaga lume, iar simptomele sale au rămas în mare parte inexplicabile. La o conferință din Philadelphia, în februarie 2026, Lt. Col. Chris Schlagheck a povestit că a fost „lovit” de cinci ori în 2020, în casa sa din Virginia de Nord. „Abia anul trecut un medic mi-a spus că simptomele mele sunt aceleași cu cele raportate la Havana acum un deceniu”, a declarat acesta.

În ciuda incertitudinilor, oficialii de la Casa Albă din administrația Biden au recunoscut, într-o întâlnire cu victimele AHI din noiembrie 2024, că simptomele lor sunt reale și că este „plauzibil” ca acestea să fie cauzate de factori externi. „Vă credem”, le-a transmis un oficial victimelor prezente.

