Ce înseamnă fiecare punct roșu de pe harta Europei

Noua hartă publicată de cercetătorii de la Harvard arată densitatea populației, potrivit unui articol al publicației sârbe Blic, parte a Ringier Media International.

Fiecare punct roșu reprezintă o localitate cu peste 1000 de locuitori. Harta relevă o concentrație ridicată a populației în Germania, părți din Benelux și mare parte din Italia, cunoscută pentru numeroasele sale orașe mici.

Situația este diferită în România, unde densitatea punctelor roșii este mai scăzută în anumite părți din țară, însă este extrem de concentrată în regiunile din sud și est.

Care sunt cele mai mari zone nepopulate din Europa

Conform sursei citate, țările scandinave și Rusia au cele mai mari zone nepopulate, contrastând puternic cu Europa de Vest. Aceste date oferă o perspectivă interesantă asupra distribuției populației în Europa.

Harta realizată de cercetătorii de la Harvard oferă o imagine vizuală clară a diferențelor demografice între regiunile europene.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE