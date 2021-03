Cercetătorii mexicani au creat o mască de protecție de folosit în timp ce iei masa. „Inovația” nu este aprobată de autoritățile sanitare

În înregistrare, un bărbat şi o femeie iau masa cu masca la nas, în aer liber, după ce îşi scot masca de tip FPP2.

Researchers in Mexico have designed a 'nose-only mask' that can be worn under a normal face mask pic.twitter.com/gS4t0jHDfw — Reuters (@Reuters) March 24, 2021

Pachetele de plastic care conțin măștile sunt așezate pe masă. Conform unei etichete, invenția se numește „mască pentru masă”.

Reuters nu dezvăluie identitatea cercetătorilor mexicani și nici a producătorului măștii.

Dacă unii au luat în râs inovația – „clovnii le poartă de ani de zile”, „crește dramatic riscul de a te apuca un râs isteric și de a te de îneca la masă”, alte persoane au remarcat produsul: „Masca nazală reduce transmiterea de germeni și virusuri”, „Să fim corecți, nasul conține cea mai mare concentrație de receptori de care se atașează Covid”.

Pe Twitter s-a râs de „inovația” mexicanilor.

Potrivit News.ro, pe 5 martie, China Daily, o publicaţie chineză, anunţa un „prototip” similar, dezvoltat de către Jiang Jinjun, un pneumolog de la spitalul din Shanghai.

„Îngrijitorii muncesc multe ore la spital, iar noi trebuie să ne scoatem măştile pentru a mânca sau bea. Durata acestor acţiuni este scurtă, însă riscul infectării este mare”, declara ea.

Prezenta jumătatea de mască, din care 20.000 de bucăţi au fost trimise la Wuhan, la sfârşitul lui februarie, potrivit China Daily.

O protecţie a nasului cu o pânză sau material chirurgical poate reduce transmiterea virusului pe nări, însă Organizația Mondială a Sănătății recomandă ferm purtarea unei măşti „complete”, care să acopere nasul gura şi bărbia.

