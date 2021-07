Potrivit deciziei instanței, solicitarea de suspendare a lui James „Jamie” Spears din acest rol și de desemnare a unei instituții financiare ca unic tutore al averii cântăreței americane „este respinsă fără prejudicii”.

Atunci când a cerut înlăturarea lui Jamie Spears din rolul de co-tutore al averii, în noiembrie 2020, avocatul cântăreței spunea că Britney se teme de tatăl ei, care i-a controlat viața în ultimii 13 ani.

În vârstă de 39 de ani, Britney Spears a fost plasată sub tutela tatălui ei în 2008, după ce au existat semne că ar avea probleme de sănătate mintală. Cu un an înainte, cântăreața a divorțat de Kevin Federline, a pierdut custodia copiilor ei și a fost internată într-un centru de refacere, în urma unei presupuse căderi nervoase.

În septembrie 2019, Jodi Montgomery a fost desemnată tutore temporar pe probleme personale al artistei.

În mărturia sa în instanță, de pe 23 iunie, Britney a susținut că este traumatizată și își vrea viața înapoi. Ea a solicitat ca tutela să se încheie fără fi nevoie de o evaluare medicală. Cântăreața a mai spus și că în această perioadă a fost forțată să muncească împotriva voinței ei și că a fost obligată să poate un dispozitiv contraceptiv. Britney Spears cere să îi fie reduse programările la terapie, doreşte să se poată căsători și să aibă un copil, ceea ce nu se poate în acest moment.



Merit să am o viaţă, am muncit toată viaţa mea. Merit să am o pauză de doi, trei ani. Această tutelă îmi face mult mai mult rău decât bine.

Britney Spears: