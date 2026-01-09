Noul Legion Pro Rollable dispune de un ecran flexibil OLED de 16 inci, care poate fi extins la două dimensiuni diferite: 21,5 inci sau 23,8 inci, oferind o experiență vizuală mai bună.

Design cu ecran extensibil pe lateral

Potrivit Engadget, Legion Pro Rollable își păstrează baza de la modelul Legion Pro 7i, inclusiv porturile și suportul pentru GPU-ul RTX 5090.

Inovația reală vine de la ecran: în loc să se extindă vertical, cum am văzut la Thinkbook Plus Gen 6 din 2025, Lenovo a optat pentru un mecanism care lărgește ecranul pe orizontală.

Astfel, utilizatorul poate trece de la raportul standard 16.10 la 21:9 sau chiar ultra-wide 24:9, folosind combinația de taste FN și săgeți.

Cum se comportă, de fapt, laptopul

În ciuda designului impresionant, există unele compromisuri. Partea inferioară a laptopului este stabilă, însă partea superioară, care include mecanismul de extindere, pare mai fragilă, probabil din cauza greutății suplimentare a ecranului.

Privind din spate, se observă clar cât de mult spațiu suplimentar oferă ecranul extins. Totuși, testul celor de la Engadget a dezvăluit mici imperfecțiuni: liniile fine lăsate de motoarele interne și o ușoară ondulare a panoului, cauzată de tensionarea insuficientă a materialului.

Sursa citată mai menționează că Lenovo a făcut eforturi lăudabile pentru a minimiza spațiile goale sau decalajele în zonele unde se extinde ecranul.

