Agenții au intrat cu forța și au îndreptat armele către familie

Momentul a fost filmat, iar acesta a devenit viral pe internet. În videoclip se observă cum agenții ICE intră cu forța în locuința sa din Minnesota duminică, 18 ianuarie, obligându-l apoi pe bărbat să iasă pe stradă în lenjerie intimă, chiar dacă afară ningea.

ChongLy „Scott” Thao, în vârstă de 56 de ani, a declarat pentru Associated Press (AP) că nora sa i-a spus că agenții ICE băteau la ușa reședinței sale din St. Paul. El i-a spus să nu deschidă.

Agenții mascați au intrat cu forța și au îndreptat armele către familie, țipând la ei, își amintește Thao. „Tremuram. Nu au arătat niciun mandat; pur și simplu au spart ușa”, a spus el.

Thao, care este cetățean american de zeci de ani, a declarat că, în timp ce era reținut, i-a cerut rudelor să îi găsească actul de identitate, dar agenții i-au spus că nu vor să îl vadă. În schimb, în timp ce nepotul său de 4 ani privea și plângea, Thao a fost scos în cătușe, purtând doar sandale și lenjerie intimă, cu o pătură înfășurată în jurul umerilor.

The Trump administration is disgusting!



Yesterday, ICE raided a home on St. Pauls East Side. Their target was ChongLy Scott Thao, an elderly Hmong American man.



Hes a U.S. citizen with no criminal record.



Armed ICE agents broke down the door without presenting a valid… pic.twitter.com/cJhysjhq6R — Ed Krassenstein (@EdKrassen) January 19, 2026

Scena a fost filmată, iar în videoclipuri se vedeau oameni fluierând și claxonând, iar vecinii țipând la cei peste zece agenți înarmați să lase familia bărbatului în pace.

A fost eliberat în aceeași zi, fără nicio explicație

Thao a spus că agenții l-au dus „în mijlocul pustietății” și l-au obligat să coboare din mașină în frigul glacial pentru a-l fotografia, potrivit AP. I s-a cerut actul de identitate, pe care agenții îl împiedicaseră mai devreme să îl recupereze.

Agenții au realizat în cele din urmă că era cetățean american fără cazier judiciar, a spus Thao, iar peste câteva ore, l-au adus înapoi la casa lui. Acolo l-au obligat să-și arate actul de identitate și apoi au plecat fără să-și ceară scuze pentru reținerea lui sau pentru spargerea ușii, a spus Thao.

Cum se apără Departamentul pentru Securitate Internă

Departamentul Securității Interne (DHS) al SUA a descris operațiunea ICE la domiciliul lui Thao ca fiind o „operațiune țintită” care viza doi infractori sexuali condamnați.

„Cetățeanul american locuiește cu acești doi infractori sexuali condamnați la locul operațiunii. Persoana a refuzat să fie amprentată sau identificată facial. Se potrivea cu descrierea țintelor”, a declarat DHS.

Yesterday in St. Paul, ICE conducted a targeted operation of 2 convicted sex offenders. One of the criminal targets had convictions for sex with a minor and sexual assault. The other target had convictions for sex assault with penetration in the first degree, domestic violence,… https://t.co/uYTXIDpjw3 — Tricia McLaughlin (@TriciaOhio) January 19, 2026

Familia lui Thao „contestă categoric” relatarea DHS, într-un comunicat, și „se opune ferm încercării DHS de a justifica public acest comportament cu afirmații false și înșelătoare”.

Thao a declarat pentru AP că doar el, fiul, nora și nepotul său locuiesc în casa închiriată. Nici ei, nici proprietarul imobilului nu figurează în registrul infractorilor sexuali din Minnesota. Cel mai apropiat infractor sexual înregistrat ca locuind în codul poștal se află la mai mult de două străzi distanță.

DHS a publicat ulterior numele și fotografiile a două persoane pe care le-a descris ca fiind „infractori sexuali violenți, străini ilegali”, pe care încerca să îi rețină în St. Paul.

WANTED IN MINNESOTA



These convicted sex offenders remain AT LARGE in St. Paul, Minnesota.



Lue Moua, a criminal illegal alien from Laos, is wanted for sexual assault of a minor, rape, kidnapping, and domestic violence.



Kongmeng Vang, a criminal illegal alien from Laos, is… pic.twitter.com/OwZobhvbkt — Tricia McLaughlin (@TriciaOhio) January 19, 2026

Thao a declarat că nu i-a văzut niciodată pe acești bărbați și că ei nu locuiau cu el. DHS nu a răspuns la o solicitare anterioară din partea Associated Press în care se întreba de ce agenția credea că aceștia se aflau în casa lui Thao.

Și fiul bărbatului a fost verificat de agenții ICE

Fiul lui Thao a spus că agenții ICE l-au oprit în trafic în timp ce se ducea la serviciu, înainte de a merge să-l rețină pe tatăl său. El a spus că conducea o mașină împrumutată de la iubitul verișoarei sale, al cărui prenume se potrivește cu cel al unuia dintre bărbații pe care DHS spunea că îi caută.

ChongLy Thao intenționează acum să intenteze un proces pentru încălcarea drepturilor civile împotriva DHS și că nu se mai simte în siguranță să doarmă în propria casă. „Nu mă simt deloc în siguranță. Ce am făcut rău? Nu am făcut nimic”, a spus Thao.

