10 dolari i-au adus un dosar penal

Bărbatul are 41 de ani și a fost reținut pe 17 august la Sankt Petersburg, într-un dosar deschis încă din iulie pentru „finanțarea activității extremiste”. Potrivit Poliției din Sankt Petersburg, el ar fi transferat 900 de ruble către organizația pe care autoritățile de la Moscova au scos-o în afara legii. În locuința sa din centrul orașului au fost făcute percheziții, iar anchetatorii i-au ridicat laptopul și telefonul.

В Петербурге по делу о донате 900 рублей ФБК задержали велогонщика и сооснователя фитнес‑залов Trifit Игоря Леоновичаhttps://t.co/M8Z2OUUJN4

📷: spb_police78 / Telegram; leonovichigor / Instagram pic.twitter.com/OdW6FRyYMA — Медиазона (@mediazzzona) August 17, 2026

Igor Leonovich este cetățean german și locuiește de peste zece ani în Sankt Petersburg. Înainte de a se muta în Rusia a practicat ciclismul de performanță, iar în Sankt Petersburg a devenit cofondatorul unui studio de fitness și antrenor.

Cel puțin 225 de dosare pentru donații către fondul lui Navalnîi

Cazul germanului nu este unul izolat. Până în aprilie 2026, autoritățile ruse deschiseseră cel puțin 225 de dosare penale pentru donații făcute Fondului de Luptă împotriva Corupției după interzicerea organizației în 2021, potrivit unei monitorizări realizate de publicația independentă Mediazona.

Dintre cazurile cunoscute atunci, 167 ajunseseră deja la sentință. Majoritatea celor condamnați au primit amenzi sau alte pedepse fără închisoare, dar 24 de persoane primiseră pedepse cu executare, inclusiv condamnări pronunțate în lipsă.

Mediazona arăta că valoarea totală a donațiilor care au dus la aceste urmăriri penale era de aproximativ 400.000 de ruble, adică 4.760 de dolari, în timp ce amenzile aplicate ajunseseră la aproape 40 de milioane de ruble, echivalentul a 476.190 de dolari. Cu doar câteva zile înaintea reținerii cetățeanului german, un profesor de filosofie în vârstă de 58 de ani fusese arestat tot la Sankt Petersburg într-un dosar legat de bani trimiși fondului lui Navalnîi.

Aleksei Navalnîi, principalul adversar politic al lui Vladimir Putin timp de mai mulți ani, a murit în februarie 2024 într-o colonie penitenciară rusă aflată dincolo de Cercul Polar.

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