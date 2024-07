„Preşedintele Aleksandr Lukaşenko a decis să îl graţieze pe cetăţeanul german Rico Krieger (…) având în vedere circumstanţele”, se arată într-un comunicat.

Un purtător de cuvânt al Ministerului german de Externe a confirmat graţierea, spunând că este „o uşurare”, relatează AFP, potrivit news.ro.

Săptămâna trecută, televiziunea de stat din Belarus l-a arătat pe Krieger, în vârstă de 30 de ani, cerând „iertare” din partea lui Lukașenko și implorându-l să-l grațieze.

Rico Krieger a fost condamnat în temeiul a şase articole din Codul Penal al Belarusului în cadrul unui proces desfăşurat în secret la sfârşitul lunii iunie.

Lukaşenko s-a întâlnit marţi cu anchetatorul însărcinat cu acest caz şi cu avocatul lui Krieger pentru a discuta despre posibila aplicare a pedepsei cu moartea, potrivit serviciului său de presă.

Autorităţile din Belarus, un stat dictatorial în care tortura şi procesele politice sunt frecvente, susţin că Krieger, un medic militar în vârstă de 30 de ani, a călătorit în ţară toamna trecută la ordinele serviciilor de informaţii ucrainene, cu scopul de a comite un atac terorist asupra unei linii de cale ferată.

„Aceasta a fost cea mai mare greşeală a vieţii mele. Îmi recunosc vina, fără niciun dubiu”, a declarat Krieger la un moment dat în timpul mărturisirii televizate.

KGB, aşa cum mai este cunoscut serviciul secret belarus, are un istoric de falsificare a probelor şi de obţinere a mărturisirilor prin tortură, ceea ce pune la îndoială fiabilitatea afirmaţiilor făcute de Krieger. Nu a fost furnizată nicio dovadă în sprijinul presupuselor infracţiuni ale acestui cetățean german, comentează ziarul britanic The Guardian.

Liderul opoziţiei din Belarus, Svetlana Tihanovskaia, care trăieşte în exil, s-a declarat „uşurată” de graţierea lui Krieger. „Fiecare viaţă este nepreţuită şi trebuie să folosim toate instrumentele pentru a o apăra. Dar trebuie să luptăm şi pentru toţi ostaticii regimului. Mai mult de 1.300 de prizonieri politici sunt încă deţinuţi în Belarus”, a spus ea într-un mesaj publicat pe X.

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului german de Externe, Kathrin Deschauer, a declarat vineri: „I-am furnizat deţinutului servicii consulare şi suntem foarte îngrijoraţi de cazul său”.

Potrivit Amnesty International, circa 400 de persoane au fost executate în Belarus de la obținerea independenţei sale faţă de Uniunea Sovietică în 1991, însă execuţiile unor cetăţeni străini sunt rare.

Belarusul este singura ţară europeană care menţine pedeapsa capitală. Sentinţele sunt executate cu un singur glonţ în ceafă, iar rămăşiţele sunt îngropate în secret într-un mormânt nemarcat. Este posibil ca Belarusul, un aliat apropiat al Rusiei, să spere să-l includă pe Krieger într-un schimb de prizonieri între Rusia şi Occident, care este invocat de câteva luni.

Mărturisirea televizată părea să fie menită să pună presiune pe guvernul german, observă The Guardian. „Timpul este împotriva mea. În orice moment ar putea pune sentinţa în executare. În fiecare secundă regret ceea ce am făcut”, spune Krieger, adăugând – cel mai probabil sub presiunea autorităților de la Minsk – că nu ştie de ce guvernul german nu face mai multe eforturi pentru a interveni în cazul său.

Anunțul grațierii lui Rico Krieger vine în timp ce jurnalistul american Evan Gershkovich, activistul pentru drepturile omului Oleg Orlov și alți deținuți politici ruși proeminenți ar fi fost transferați din închisorile în care se aflau către locuri necunoscute. Unii observatori leagă această situație neobișnuită de un posibil schimb de deţinuţi, care ar implica în special opozanţi ruşi şi cetăţeni americani deţinuţi în Rusia.

