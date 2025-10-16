Situația este gravă, afectând atât serviciile feroviare, cât și angajații CFR. Notificarea menționează că nerespectarea convenției de eșalonare a împiedicat plata salariilor personalului CFR SA.

Începând cu 21 octombrie, circulația trenurilor Regio ar urma să fie suspendată. Trenurile InterRegio vor fi afectate din 7 noiembrie. În total, 70 de trenuri Regio și InterRegio ar putea fi suspendate.

S-au luat deja măsuri restrictive privind programarea trenurilor suplimentare până la achitarea datoriilor.

CFR invocă articolul 23 (1^6) din OG nr. 12/1988, care permite suspendarea temporară a accesului pe infrastructura feroviară pentru operatorii care depășesc termenele de plată.

În notificarea trimisă directorului general CFR Călători, Traian Preoteasa, se menționează: „Întrucât în urma adresei anterioase transmisă de CFR în fata de 15.09.2025, în continuare, CFR Călători nu a achitat facturile TUI scandente, vă notificăm că, în conformitate cu prevederile de mai sus, precum şi cu prevederile art. 5.3.1. din contractul de acces nr. 199/13.12.2024, încheiat între CFR şi SNTFC CFR Călători, începând cu data de 21.10.2025, ora 00.01, se suspendă trasele trenurilor aparţinând CFR Călători prezentate în Anexa 1 (trenuri Regio), iar începând cu data de 07.11.2025 se suspendă trasele trenurilor aparţinând CFR Călători prezentate în Anexa 2 (trenuri InterRegio) până la achitarea datoriilor restante, care să permită funcţionarea CFR din punc de vedere financiar, în primul rând prin plata la timp a salariilor personalului CFR SA”.

Suspendarea acestor trenuri va afecta semnificativ mobilitatea pasagerilor, în special în zonele deservite de trenurile Regio. Călătorii sunt sfătuiți să se informeze despre posibilele modificări ale programului de circulație.

