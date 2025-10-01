Pasagerii vor fi transferați pe cale rutieră

În perioada lucrărilor, CFR Călători va asigura transport rutier pentru pasageri, în baza biletelor achiziționate din stațiile de cale ferată. Aceste lucrări fac parte din proiectul de modernizare a 47 de stații feroviare din România, finanțat prin Programul Transport cu fonduri externe nerambursabile.

Proiectul vizează îmbunătățirea condițiilor de exploatare, creșterea calității serviciilor și a gradului de siguranță pentru călători. Se urmărește și atragerea mai multor pasageri către transportul feroviar.

Lucrări principale

Printre intervențiile planificate se numără instalarea de containere modulare pentru case de bilete și grupuri sanitare, prelungirea peronului în stația Neptun, modernizarea clădirilor și a instalațiilor, precum și implementarea de echipamente moderne de informare a călătorilor.

Se vor lua măsuri pentru asigurarea accesibilității persoanelor cu mobilitate redusă și pentru reducerea poluării fonice, inclusiv montarea de panouri fonoabsorbante.

Valoarea contractului pentru Halta Neptun este de 16,57 milioane de lei, fără TVA. Implementarea proiectului este supravegheată de SRCF Constanța, care monitorizează progresul și respectarea termenelor.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE