Cum arată primul vagon modernizat

Vagonul bar-bistro, recondiționat la Cluj-Napoca cu fonduri PNRR, a fost atașat trenurilor Intercity 536/538, care circulă alternativ, o zi da, una nu.

Antreprenorul Marius Dan, care călătorește săptămânal pe ruta Brașov – București, a povestit pe LinkedIn experiența sa:

„De +7 ani călătoresc săptămânal cu trenul pe ruta Brașov – București și retur. Aseară am avut parte de o surpriză. Deși fotografia e o normalitate (să ai un vagon-restaurant decent în 2025 în UE), impactul a fost excepțional. Nivelul de calitate al cinei servite și serviciilor domnilor angajați a fost top. Plata cu cardul, zâmbete și o cafea din partea lor, pentru încurajare. Hai că se poate.”

Trenuri Intercity fără bar-bistro, deși legea obligă

Introducerea acestui vagon vine după o perioadă considerabilă în care CFR Călători a pus pe șine trenuri Intercity fără vagon-restaurant, încălcând legislația. Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 134/2022 prevede clar că la bordul trenurilor de rang Intercity trebuie să existe servicii de alimentație publică.

Întrebat despre această problemă, directorul CFR Călători, Traian Preoteasa, a recunoscut: „Da, știu, ok, nu-l am, am înțeles”.

Problema lipsei de vagoane-restaurant se resimte și pe trenurile internaționale. De exemplu, trenul „Dacia” București–Viena avea în trecut vagon restaurant până la Arad, care era plin de clienți. Acesta a fost eliminat și înlocuit cu un vagon de tip BR, scos ulterior și el.

Câți bani au costat modernizările și câte vagoane vor fi gata

Pe 15 ianuarie 2024, CFR Călători a semnat contractul pentru modernizarea a 10 vagoane bar-bistro, în valoare de 9,95 milioane de euro fără TVA, plus mentenanță de peste 6 milioane de euro. Primul vagon a intrat la reparații pe 9 ianuarie 2024 și abia la final de septembrie 2025 a intrat în circulație.

Chiar și dacă toate cele 10 vagoane vor fi livrate până la vara viitoare, acestea nu vor acoperi numărul mare de trenuri Intercity din Mersul Trenurilor 2025–2026, care intră în vigoare pe 14 decembrie. CFR a anunțat că mai multe trenuri Interregio vor fi reclasificate ca Intercity, deci cerința legală de bar-bistro se va extinde.

Prețurile practicate la bar-bistro

Lista de prețuri afișată de CFR Călători arată că tarifele sunt comparabile cu cele din orașe. Un sandvici costă 10 lei, indiferent de combinația de ingrediente – fie cu cașcaval, mușchi file sau salam de Sibiu. O cafea la filtru este 6 lei, un cappuccino sau o ciocolată caldă 4 lei, iar un ceai 5 lei.

Nu lipsesc nici băuturile alcoolice, iar o sticlă de bere obișnuită costă 10 lei, în timp ce sortimentele premium ajung la 20 de lei. Vinurile la 750 ml au prețuri între 45 și 55 de lei, în funcție de marcă, iar miniaturile la 187 ml costă 15 lei. Whisky-ul variază între 16 și 22 de lei pentru 50 ml, iar vodca se vinde la 18 lei. La desert, o înghețată la pahar costă 12 lei, iar un croissant 8. Dulciurile clasice, precum batoanele cu ciocolată, se vând cu 6 lei bucata. Pentru o pungă de chipsuri sau biscuiți, prețul este între 8 și 15 lei.

Potrivit CFR Călători, numărul garniturilor Intercity va crește din 14 decembrie însă pentru moment nu există suficiente vagoane de acest tip pentru a fi atașate tuturor trenurilor.

