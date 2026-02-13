„Cred că este sustenabil și chiar sănătos”, a apreciat Newsom, considerat un potențial candidat favorit democrat la alegerile prezidențiale programate în Statele Unite pe 7 noiembrie 2028.

„Cred că este în interesul Europei și cred că este cu siguranță, din perspectiva Statelor Unite, și în interesul nostru”, a adăugat guvernatorul Californiei în mrja Conferinței de Securitate la München.

Sub presiunea președintelui american republican Donald Trump și pe fondul creșterii amenințării rusești, statele europene din NATO s-au angajat să-și crească masiv bugetele de apărăre.

Administrația Trump insistă ca Europa să devină capabilă să-și asigure singură apărarea convențională, după decenii de dependență față de puterea militară a Statelor Unite.

Gavin Newsom, un critic vocal al lui Donald Trump, a declarat totodată că „nu dorește ca Europa să privească spre restul lumii și să întoarcă spatele Statelor Unite”, referindu-se la acordurile comerciale încheiate recent de UE cu țări din America de Sud și India.

„Va fi nevoie de timp pentru a reconstrui încrederea. Va trebui să dăm dovadă de determinare și de angajament pentru a reconstrui alianțele și pentru a reconstrui ceea ce acest președinte distruge în timp real, dar sunt profund încrezător că acest lucru este realizabil și că se va întâmpla”, a concluzionat el.

Potrivit secretarului general al NATO, Mark Rutte, NATO va deveni condusă „într-o măsură mai mare” de Europa, dar cu păstrarea unei prezențe puternice a Statelor Unite.

Elbridge Colby, subsecretar pentru politici de apărare la Pentagon, a cerut joi ca NATO să se bazeze pe „mai degrabă pe parteneriat” cu Statele Unite „decât pe dependenţă”.

Ca semn al schimbării echilibrului în cadrul alianţei, NATO a anunţat săptămâna aceasta că Statele Unite va preda unor ofițeri europeni două dintre principalele sale posturi de comandă: cel din Napoli (Italia) şi cel din Norfolk (statul american Virginia).

În deschiderea Conferinței de Securitate de la München, cancelarul german Friedrich Merz a pledat pentru revizuirea dependenței „autoimpuse” față de Statele Unite.

