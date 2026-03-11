Challenger 3 este echipat cu un tun de 120 mm care atinge viteza de 5 ori mai mare decât cea a sunetului. Dispune de armură avansată, sisteme de protecție israeliene și un motor de 1.200 CP, atingând 60 km/ h. Are autonomie de peste 480 de kilometri.

Marea Britanie va produce 148 de unități Challenger 3, fiecare costând 6 milioane de lire sterline (aproape 7 milioane de euro), cu o investiție totală de aproape un miliard de lire (1,15 miliarde de euro).

Capabil să lovească ținte aflate la peste 4,8 kilometri distanță

Marea Britanie a dezvăluit cel mai avansat tanc din arsenalul său militar, Challenger 3, care a fost testat recent în Scoția și despre care spune că „este cel mai bun tanc din lume”.

Acesta este considerat cel mai puternic tanc produs vreodată în Regatul Unit, fiind descris drept un adevărat „lunetist” de 66 de tone, capabil să lovească ținte aflate la peste 4,8 kilometri distanță.

Tancul Challenger 3 este echipat cu un tun principal de 120 mm, capabil să lanseze proiectile de mare viteză și extrem de letale, cu o precizie îmbunătățită.

Tunul fabricat de nemții de la Rheinmetall L55A1 folosește muniție „one-piece”, eliminând carcasa separată tradițională și asigurând o eficiență sporită în luptă.

Potrivit specialiștilor, noile proiectile NATO pot penetra blindajul altor tancuri la o viteză de aproape de 5 ori mai mare decât cea a sunetului.

În plus, vehiculul dispune de un motor diesel de 1.200 CP, care îi permite să atingă o viteză de până la 60 km/h și să parcurgă peste 480 de kilometri fără a necesita realimentare.

Alte îmbunătățiri includ o suspensie mai performantă, armură suplimentară și sisteme de protecție activă de fabricație israeliană, care oferă o acoperire completă împotriva rachetelor și grenadelor.

În prezent, doar câteva exemplare ale tancului Challenger 3 au fost fabricate și sunt supuse unor teste riguroase pentru a fi pregătite de utilizare efectivă începând de anul viitor.

„Cel mai bun tanc din lume? Fără îndoială. Susțin asta 100%”

Jude Priestley, liderul echipei de inginerie, a declarat: „Testele au fost un succes enorm. Ne asigurăm că vehiculul va rezista cerințelor armatei atunci când va intra în utilizare”.

Militarii care au participat la testele inițiale sunt extrem de optimiști cu privire la potențialul tancului.

Ofițerul Warrant Max Belton din Regimentul de Tancuri Regale a declarat: „Cel mai bun tanc din lume? Fără îndoială. Susțin asta 100%”. De asemenea, locotenentul James Harding din regimentul Queens Royal Hussars a subliniat: „Atât timp cât inamicii noștri au tancuri, și noi vom avea tancuri. Și ale noastre vor fi mai bune”.

Soldați britanici cu Challenger 2. Foto: Profimedia

Investiție masivă în securitatea națională

În total, sunt planificate 148 de unități Challenger 3, fiecare având un cost de aproximativ 6 milioane de lire sterline, circa 7 milioane de euro.

Tancurile sunt construite de BAE Systems Land prin modernizarea modelelor mai vechi Challenger 2.

Investiția totală pentru întreaga flotă se ridică la aproape un miliard de lire sterline (1,15 miliarde de euro).

Toate noile tehnologii, inclusiv viziunea termică suplimentară și camera pentru marșarier, sunt concepute pentru a reduce sarcina echipajului. Acest lucru înseamnă că poți trage mai repede, mai departe, mai rapid și cu o capacitate letală mai mare – a explicat fostul soldat și actual contractor Marc Slade, care a comandat atât Challenger 2, cât și 3.

