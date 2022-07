Cele mai populare aplicații de chat în rândul utilizatorilor de telefoane mobile din întreaga lume, inclusiv din România, au făcut ca mesajele scrise să devină parte din viața noastră de zi cu zi pentru cei mai mulți dintre noi.

Aceste aplicaţii sunt de regulă gratuite, iar traficul de date pe care îl consumă este de obicei foarte scăzut, în special în cazul mesajelor text, motiv pentru care au crescut semnificativ în popularitate în ultimii ani.

Însă câți dintre cei care folosesc astfel de aplicații știu că există și o serie de chat-uri online românești? În articolul de față îți prezentăm o listă cu cele mai cunoscute astfel de website-uri „made in Romania”.

Care sunt cele mai cunoscute chat-uri online din România?

Dacă vrei să-ți faci noi prieteni pe un astfel de chat autohton noi îți spunem în cele ce urmează care sunt cele mai cunoscute.

1. Chat Socializăm

Este considerat printre cele mai populare site-uri de chat românești. Chat Socializăm nu are foarte mulți utilizatori online, dar însă este cu siguranță este cel mai bine administrat dintre toate. Are propriul server de IRC și propriul server de Radio și, în plus, aici poți juca jocuri online precum Trivia, Scrabble, Fazan sau Spânzurătoarea.

2. Romania Chat

Romania Chat este cel mai vizitat canal de IRC de pe serverele Chat Romania. Aici poți socializa gratuit cu persoane de naționalitate română (privat sau public), să cunoști oameni noi, să poți dialoga ușor și rapid cu ajutorul webcam-ului și al microfonului. De asemenea, poți juca tot gratuit diverse jocuri online precum Trivia, Scrabble și altele.

3. Apropo Chat

Apropo Chat este cel mai longeviv chat online din România, care unește românii de pretutindeni sub același „acoperiș”. Apropo Chat aparține vechiului staff ApropoChat (apropotv.ro) și oferă utilizatorilor posibilitatea de a comunica în timp real rapid, eficient și sigur, la un înalt nivel calitativ. De asemenea, poți asculta radio live sau poți accesa canalele de jocuri pentru a-ți testa cunoștințele generale.

4. DesireNet Chat

Acest website folosește un serviciu de chat live cu webcam pentru ca utilizatorii români să poată comunica mult mai simplu și să se vadă, indiferent de țara unde trăiesc sau de locul unde se află la un moment dat. Pe camerele DesireNet Chat poți ține legătura cu persoanele dragi și îți poți face noi prieteni.

5. România Chat

Este unul dintre cele mai vechi servere din România, unde poți comunica gratis cu fete și cu băieți din întreaga lume. Deține propriul server de IRC, este dotat cu webcam și cu microfon și poți, totodată, să asculți radio live. România Chat oferă cele mai multe variante de conectare în camerele de comunicare și ai posibilitatea de conectare pe chat mobil prin aplicațiile KiwiIRC sau pentru dispozitive Android și iOS.

