Testele, desfășurate pe 17 și 18 ianuarie, au inclus întrebări din 15 materii principale din cadrul examenului național de admitere. Cel mai nou model al OpenAI, GPT-5.2 Thinking, a înregistrat un scor general de 96,9 din 100, clasându-se pe primul loc. Google, cu modelul Gemini 3.0 Pro, a obținut un scor de 91,4. Testul complet cuprinde 21 de materii din șapte discipline.

Media candidaților umani, estimată la 58,1 pentru cele mai populare 15 materii, este mult sub performanțele acestor modele AI de ultimă generație.

Modelele anterioare ale OpenAI au arătat o evoluție remarcabilă, cu o creștere a mediei notelor de la 66 în 2024 la 91 în 2025.

Analiza rezultatelor relevă că AI excelează în domenii precum matematică, fizică, chimie și biologie, însă întâmpină dificultăți la limba japoneză și geografie.

„În timp ce modelele au interpretat corect figurile geometrice, au greșit la întrebări referitoare la hărți ale lumii”, subliniază raportul, citat de Xinhua. Aceasta indică limitări ale AI în procesarea informațiilor grafice complexe și neregulate.