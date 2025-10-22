Acest pas reprezintă o provocare directă la adresa dominației Google Chrome, scrie Reuters. Noua platformă marchează cea mai recentă mișcare a OpenAI de a capitaliza pe cei 800 de milioane de utilizatori săptămânali ai ChatGPT.

Compania își extinde prezența în mai multe aspecte ale vieții online a utilizatorilor, colectând date despre comportamentul acestora în browser.

Lansarea Atlas ar putea accelera o schimbare mai largă către căutarea bazată pe AI, pe măsură ce utilizatorii se orientează tot mai mult către instrumente conversaționale care sintetizează informații, în loc să se bazeze pe rezultatele tradiționale bazate pe cuvinte cheie de la Google.

Impactul asupra pieței

Acțiunile Alphabet, compania care deține browserul Chrome, au scăzut cu 1,8% în tranzacțiile de după-amiază, ca urmare a anunțului. Atlas se alătură unui domeniu deja aglomerat de browsere AI, care include Perplexity Comet, Brave Browser și Opera Neon.

Companiile se întrec să integreze instrumente care pot rezuma pagini, completa formulare și redacta cod pentru a atrage utilizatori.

Funcționalități pentru Atlas

Atlas permite utilizatorilor să deschidă o bară laterală ChatGPT în orice fereastră pentru a rezuma conținut, compara produse sau analiza date de pe orice site.

În modul „agent”, disponibil acum pentru utilizatorii care plătesc abonament, ChatGPT poate interacționa cu site-urile web în numele lor, îndeplinind sarcini de la început până la sfârșit.

Într-o demonstrație, dezvoltatorii OpenAI au arătat cum ChatGPT poate găsi o rețetă online și apoi cumpăra automat toate ingredientele. Agentul a navigat pe site-ul Instacart și a adăugat alimentele necesare în coș, o sarcină care a durat câteva minute.

Disponibilitate și planuri de viitor

Browserul este acum disponibil la nivel global pe Apple macOS. Versiunile pentru Windows, iOS și Android vor fi lansate ulterior.

De altfel, Google a dezvoltat modalități de a se adapta la comportamentele de căutare în schimbare de la debutul ChatGPT.

În funcție de interogare, fiecare rezultat al căutării Google poate afișa acum o prezentare generală AI sau un mod AI, alături de linkurile tradiționale, oferind o experiență similară cu cea a unui chatbot.

Luna trecută, Google a integrat modelul său AI Gemini în Chrome pentru utilizatorii din SUA, cu planuri de a aduce Gemini și pe aplicația Chrome pentru iOS.

În ciuda concurenței în creștere, Google Chrome și-a menținut dominația, cu o cotă de piață de 71,9% pe piața globală a browserelor în septembrie, conform StatCounter.

Potențialul impact asupra publicității

Analiștii sugerează că un nou browser de la OpenAI ar putea introduce o concurență proaspătă pentru dolarii din publicitate.

„Integrarea chat-ului într-un browser este un precursor pentru ca OpenAI să înceapă să vândă reclame, ceea ce nu a făcut până acum. Odată ce OpenAI începe să vândă reclame, ar putea prelua o parte semnificativă din cota de publicitate de căutare de la Google, care deține aproximativ 90% din acea categorie de cheltuieli”, a declarat Gil Luria, analist la D.A. Davidson.

Lansarea Atlas reprezintă un pas important în evoluția inteligenței artificiale și a modului în care interacționăm cu internetul. Rămâne de văzut cum va influența această nouă tehnologie peisajul digital și comportamentul utilizatorilor online.

