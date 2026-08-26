40 de cetățeni chinezi, reținuți din nou în Eswatini

Eswatini, singura țară africană care păstrează relații diplomatice cu Taiwan, se află de mult timp sub presiunea Chinei, care consideră Taiwanul parte a teritoriului său. În aprilie 2026, Taiwanul a acuzat Beijingul că a încercat să împiedice vizita președintelui său, Lai Ching-te, în Eswatini, prin presiuni asupra statelor vecine pentru a nu permite survolul aerian. Deși vizita, planificată inițial pentru aprilie, a fost amânată, Lai a ajuns în Eswatini în luna mai, fără ca itinerarul să fie anunțat public în prealabil. Beijingul a calificat ulterior vizita drept „o bătaie de joc internațională”.

Potrivit site-ului de știri Times of Eswatini, 40 de cetățeni chinezi sunt în prezent în detenție în urma unei serii de arestări efectuate în martie 2026. Aceștia au fost reținuți împreună cu alți cetățeni străini în timpul unor raiduri asupra unor presupuse centre ilegale de jocuri de noroc online din Mbabane, capitala Eswatini, și împrejurimi.

Deși cei 40 de cetățeni chinezi au fost eliberați ulterior de Înalta Curte după ce au plătit amenzile pentru încălcarea legislației privind imigrarea, ei au fost arestați din nou luna trecută. Avocații acestora consideră reținerea lor drept ilegală și au cerut clarificări din partea procurorului general și a Ministerului de Interne din Eswatini. Până în prezent, guvernul eswatinian nu a oferit un răspuns oficial cu privire la situație.

Avertismentul Chinei și presiunile asupra Eswatiniului din cauza Taiwanului

În declarația sa, Ministerul chinez de Externe a avertizat că „cei care insistă să călătorească sau să rămână în țară se vor confrunta cu riscuri de securitate extrem de mari, iar promptitudinea asistenței ar putea fi afectată”. În același timp, nu există date clare privind numărul cetățenilor chinezi care locuiesc sau lucrează în Eswatini.

China a încercat ani la rând să izoleze Taiwanul pe scena internațională, exercitând presiuni asupra statelor pentru a încheia relațiile diplomatice cu insula autoguvernată. Într-un gest recent ce reflectă tensiunile în relația cu Eswatini, Beijingul a eliminat tarifele vamale pentru toate țările africane, cu excepția acestui mic regat sud-african.

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