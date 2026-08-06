Manevre militare fără precedent: tancuri pe străzi și elicoptere în aer

În zori, tancuri grele au defilat pe străzile din Taichung, nave militare au părăsit porturile, iar elicoptere de luptă au survolat coasta de vest. Rezerviștii s-au poziționat pe plajele din Strâmtoarea Taiwan, iar sirenele de alarmă au răsunat puternic. Exercițiul militar „Han Kuang”, cel mai amplu de acest gen desfășurat în 2026, a implicat timp de zece zile soldați, rezerviști și autorități civile care au simulat atacuri cu rachete, atacuri cibernetice și apărarea porturilor.

„Taiwanul se pregătește pentru un război pe care nimeni nu și-l dorește, dar pe care tot mai mulți îl consideră inevitabil”, scrie T-Online. Exercițiile militare reflectă o schimbare majoră în abordarea defensivă a insulei, care trebuie să facă față unui adversar cu tot mai multe opțiuni strategice.

Xi Jinping are acum la dispoziție o gamă largă de strategii

Nu cu mult timp în urmă, o invazie amfibie părea a fi singura cale prin care Beijingul ar fi putut prelua controlul asupra Taiwanului. Însă situația s-a complicat. Armata Populară de Eliberare a Chinei a devenit cea mai modernă din regiune, cu nave de război noi, rachete avansate și capabilități cibernetice sofisticate. Avioanele chineze pătrund regulat în zona de apărare aeriană a Taiwanului, iar navele de război patrulează în apropierea insulei.

Xi Jinping are acum la dispoziție o gamă largă de strategii. Pe lângă o invazie directă, China ar putea izola insula prin blocaje navale, atacuri cu rachete asupra infrastructurii portuare sau prin acțiuni combinate de presiune militară, atacuri cibernetice și sancțiuni economice. „Problema este că fiecare dintre aceste tactici rămâne sub pragul unui război deschis, ceea ce provoacă nesiguranță în Taiwan”, subliniază T-Online.

Soldații taiwanezi au amplasat obstacole pe podul Danjiang (Tamkang) pentru a simula împiedicarea forțelor chineze să se apropie
Taiwanul învață din rezistența Ucrainei în fața Rusiei, Foto: Profimedia

Ce este strategia „porcului spinos”

În fața acestor amenințări multiple, Taiwanul a decis să nu mai încerce să concureze direct cu China. „Insula nu poate câștiga o cursă a înarmării. Republica Populară are mai mulți soldați, mai multe avioane de luptă și o industrie de apărare care produce arme într-un ritm pe care Taiwanul nu-l poate egala”, notează sursa citată. Soluția? Așa-numita „strategie a porcului spinos”.

Această abordare presupune să facă o eventuală victorie a Chinei cât mai costisitoare și dureroasă posibil. În loc să investească masiv în echipamente mari, precum avioane și tancuri, Taiwanul alocă resurse tehnologiilor mobile: sisteme de apărare antiaeriană, rachete anti-navă și drone.

Totodată, rezerviștii sunt chemați mai des la exerciții, iar stocurile de muniție sunt dispersate pentru a evita distrugerea lor dintr-o singură lovitură. Astfel, armata taiwaneză încearcă să devină mai flexibilă și mai capabilă să răspundă atacurilor din mai multe direcții.

Cum vrea China să spulbere apărarea „porc-spinos” a Taiwanului în primele ore ale conflictului

Pentru a contracara acest tip de apărare, armata chineză analizează o strategie de „decapitare”, potrivit South China Morning Post. Aceasta presupune atacuri asupra centrelor de comandă politică și militară ale Taiwanului, infrastructurii de comunicații și rețelelor de telecomunicații. Scopul ar fi dezorganizarea rapidă a lanțului de comandă, ceea ce ar împiedica coordonarea eficientă a apărării insulei.

Președintele chinez Xi Jinping vorbește avertizând cu degetul arătător, în timpul unei întâlniri de afaceri internaționale la Marea Sală a Poporului, pe 28 martie 2025, la Beijing, China
Xi Jinping este președintele Republicii Populare Chineze din 14 martie 2013. Foto: Getty Images

În acest scop, Beijingul a reconstruit principalele clădiri guvernamentale din Taiwan la baza sa militară din Mongolia Interioară, conform imaginilor din satelit obținute de un think tank japonez, o mișcare care sugerează o pregătire sistematică pentru un potențial conflict, relatează South China Morning Post.

Publicațiile militare chineze susțin că o astfel de abordare ar putea fi inspirată din conflicte anterioare, deși recunosc că situația Taiwanului este unică. Populația densă și complexitatea urbană a insulei fac improbabilă o capitulare rapidă sau lipsa unei rezistențe îndelungate, chiar și în cazul unei dezorganizări inițiale.

Taiwanul învață din rezistența Ucrainei în fața Rusiei

Conflictul din Ucraina a oferit Taiwanului o lecție importantă: timpul poate deveni o armă. Rusia nu a eșuat în planul său inițial din cauza armamentului occidental, ci pentru că nu a reușit să obțină o victorie rapidă, iar prelungirea războiului a permis Ucrainei să primească sprijin internațional.

Pentru Taiwan, însă, provocările sunt mai mari. Insula nu are o graniță terestră cu aliații săi, iar un eventual control al Chinei asupra rutelor maritime ar îngreuna semnificativ aprovizionarea. În acest context, Taiwanul trebuie să fie pregătit să reziste pe cont propriu pentru o perioadă îndelungată.

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