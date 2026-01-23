Conform televiziunii de stat CCTV, consumul Chinei a fost de două ori mai mare decât cel al Statelor Unite și a depășit cantitatea combinată utilizată de Uniunea Europeană, Rusia, India și Japonia. Datele confirmă poziția Chinei ca lider mondial al consumului de energie electrică.

Sectorul secundar a reprezentat cea mai mare parte a consumului de energie în China, cu 6.630 miliarde de kWh (+3,7%), urmat de cel terțiar – 1.990 miliarde de kWh (+8,2%). Consumul rezidențial urban și rural a fost de 1.580 miliarde de kWh (+6,3%), iar sectorul primar a utilizat 149,4 miliarde de kWh (+9,9%), a raportat NEA.

Creșteri semnificative s-au înregistrat în serviciile de încărcare și înlocuire a bateriilor (+48,8%) și în sectoarele de tehnologia informației (+17%), aceste domenii devenind „principalii factori ai creșterii” consumului.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE