Garanții de securitate pentru Ucraina

China ar fi dispusă să desfășoare forțe de menținere a păcii doar cu un mandat ONU. Această informație vine în contextul relațiilor strânse dintre China și Rusia, descrise de Vladimir Putin ca fiind o alianță.

În ultimul deceniu, liderii celor două țări s-au întâlnit de peste 40 de ori. În februarie 2022, cu puțin timp înainte de invazia Rusiei în Ucraina, Xi Jinping și Vladimir Putin au declarat un parteneriat strategic „fără limite”.

În ultima perioadă, discuțiile despre conflictul din Ucraina s-au concentrat pe posibilele garanții de securitate pentru Kiev. Ucraina insistă asupra unor garanții solide, susținute internațional, acuzând Rusia de încălcarea repetată a angajamentelor anterioare.

Reacții la anunțul Chinei

Anunțul Chinei a generat reacții mixte. Unii consideră că o coaliție mai largă ar putea face ideea unei forțe de menținere a păcii mai acceptabilă pentru Rusia.

Însă există și îngrijorări. Un diplomat de rang înalt din UE a declarat: „există și pericolul să vrea China în primul rând să spioneze Ucraina și, în cazul unui conflict, va adopta o poziție clar prorusă în loc de o poziție neutră”.

Propuneri pentru menținerea păcii

Trimitera de trupe străine în Ucraina este doar una dintre propunerile pentru asigurarea unui armistițiu. Aproximativ 10 aliați europeni și-au exprimat disponibilitatea de a trimite trupe, conform unui raport Bloomberg din 19 august.

Regatul Unit, Franța, Lituania și Estonia au declarat public că sunt dispuse să facă acest pas. SUA au exclus trimiterea de trupe americane, dar este deschisă la oferirea altor garanții de securitate.

Vizita șefului NATO la Kiev

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a discutat despre garanțiile de securitate cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, vineri la Kiev.

Rutte a declarat într-o conferință de presă: „Lucrăm acum împreună – Ucraina, europenii, Statele Unite – pentru a ne asigura că aceste garanții de securitate sunt la un nivel astfel încât Vladimir Putin, aflat la Moscova, să nu mai încerce niciodată să atace Ucraina”.

