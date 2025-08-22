Detalii despre garanțiile de securitate

Întâlnirea are loc la scurt timp după summit-ul de la Washington, unde Zelenski s-a întâlnit cu președintele SUA și partenerii europeni pentru a discuta despre viitorul securității Ucrainei. Rutte a subliniat importanța acestor garanții, declarând: „Acum lucrăm împreună – Ucraina, europenii, Statele Unite – pentru a ne asigura că aceste garanții de securitate sunt la un nivel astfel încât Vladimir Vladimirovici Putin, care se află la Moscova, să nu mai încerce niciodată să atace Ucraina”.

Conform declarațiilor lui Rutte, acordul privind garanțiile de securitate va avea două componente principale:

Consolidarea armatei ucrainene Angajamente din partea SUA și a Europei pentru a descuraja o potențială agresiune rusă

Bloomberg a raportat că pachetul de garanții ar putea fi finalizat în curând. Există discuții despre posibilitatea trimiterii de trupe din Marea Britanie, Franța și alte aproximativ 10 țări în Ucraina.

Rutte a menționat că discuțiile privind desfășurarea de trupe străine sunt în curs, dar „este prea devreme pentru a spune care va fi rezultatul”. Zelenski a adăugat: „Este încă prea devreme pentru a spune cine ar putea furniza trupe, cine va contribui cu informații, cine va fi prezent pe mare și cine în aer”.

Perspective internaționale

Președintele francez Emmanuel Macron a clarificat că garanțiile nu vor implica aderarea la NATO, ci se vor baza pe o armată ucraineană puternică, susținută de Coaliția celor dispuși, care include peste 30 de țări.

În zilele următoare ar putea avea loc întâlniri între țările participante la această coaliție pentru a stabili detaliile. Președintele SUA, Donald Trump, a menționat posibilitatea oferirii de sprijin aerian, excluzând însă desfășurarea de trupe terestre americane.

Reacția Rusiei și răspunsul Ucrainei

Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat că garanțiile de securitate pentru Ucraina nu pot fi discutate fără participarea Rusiei. Ca răspuns, Zelenski a afirmat: „Ucraina are nevoie de garanții de securitate pentru ca noi, copiii și nepoții noștri să fim siguri că Rusia nu ne va ataca. Acestea sunt garanții de securitate împotriva unui agresor”.

Președintele ucrainean a adăugat: „Când Rusia ridică problema garanțiilor de securitate, sincer să fiu, nu știu cine anume îi amenință. Ei sunt cei care ne-au atacat.”

