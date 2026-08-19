„Orașul european” de peste 100 de hectare în care China își construiește puterea pentru era AI

Într-o zonă muntoasă din provincia Guizhou, în sud-vestul Chinei, a apărut un complex uriaș cu clădiri în stil european, turn cu ceas și un pod cu mai multe arcade. La prima vedere, pare un orășel construit pentru turiști. În realitate, aici funcționează cel mai mare centru de date Huawei.

Complexul Huawei Cloud din Gui’an New Area se întinde pe 101,4 hectare. Prima etapă are aproximativ 480.000 de metri pătrați construiți și cuprinde 51 de clădiri. Nouă dintre ele găzduiesc propriu-zis centrul de date, iar celelalte au funcții auxiliare. Capacitatea proiectată depășește un milion de servere.

Construcția a început în 2017, iar prima fază a intrat în funcțiune în 2021. Investiția planificată a fost estimată la 8 miliarde de yuani, adică aproximativ 1,19 miliarde de dolari.

„Era un munte gol înainte”

Schimbarea este spectaculoasă și pentru oamenii care locuiesc în zonă.

„Era un munte gol înainte”, a spus pentru AFP Shu Peihua, proprietara unui magazin din Gui’an.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Femeia spune că, odată cu dezvoltarea centrelor de date, transportul a devenit mai bun, comerțul a crescut și au apărut noi afaceri. Alți localnici au povestit că în zonă au fost construite drumuri, au apărut universități, iar oamenii din satele din apropiere își pot găsi acum locuri de muncă fără să mai plece în alte regiuni, explică și publicația The Standard. Când jurnaliștii AFP au vizitat locul în iulie 2026, vânzătorii ambulanți își așteptau deja clienții dintre angajații centrelor de date ieșiți în pauza de masă.

Huawei estimează că poate evita peste 810.000 de tone de CO₂ pe an

Centrele de date consumă cantități uriașe de energie, iar răcirea serverelor este una dintre cele mai mari provocări. Huawei spune că centrul din Gui’an folosește mai multe tehnologii pentru reducerea consumului, inclusiv aer exterior pentru răcire, sisteme cu lichid și recuperarea unei părți din căldura generată de echipamente.

Compania estimează că, la capacitate maximă, aceste soluții ar putea economisi aproximativ 1,01 miliarde kWh de electricitate anual și ar putea evita peste 810.000 de tone de emisii de carbon pe an.

Complexul Huawei nu este un caz izolat. În ultimii ani, în Guizhou au fost construite zeci de centre de date. Provincia devenise deja una dintre cele mai importante baze digitale ale Chinei, iar în octombrie 2024 avea 47 de centre de date în funcțiune sau în construcție, dintre care 25 erau mari sau foarte mari.

Mutarea infrastructurii spre vestul țării face parte din strategia numită „Eastern Data Western Computing”. Motivul este acela că regiunile precum Guizhou au mai mult spațiu disponibil, temperaturi mai scăzute și acces la cantități mari de energie regenerabilă. Toate acestea sunt avantaje importante într-o perioadă în care inteligența artificială cere din ce în ce mai multă putere de calcul.

Cursa AI cu Statele Unite accelerează investițiile. China este pe cale să-și aproape dubleze capacitatea centrelor de date în următorii cinci ani, potrivit AFP. Beijingul vrea și ca, până la sfârșitul deceniului, 80% din energia consumată de centrele de date să provină din surse regenerabile.

Imagine generată cu AI

Regiuni precum Guizhou și Mongolia Interioară, unde producția de energie solară și eoliană a crescut puternic, devin astfel tot mai importante. Centrele de date pot avea și un alt rol, să consume surplusul de energie regenerabilă care altfel nu ar putea fi folosit.

Investițiile uriașe nu aduc automat salarii mai mari

Transformarea Guizhou vine însă și cu semne de întrebare. Provincia a avut în ultimul deceniu o creștere medie anuală a PIB de 7,4%, dar creșterea salariilor s-a situat pe penultimul loc la nivel național, potrivit datelor citate de AFP.

Cercetătorii avertizează că centrele de date atrag investiții foarte mari în terenuri, clădiri și echipamente, fără să genereze neapărat același impact asupra veniturilor oamenilor. Guizhou are și una dintre cele mai mari poveri ale datoriei dintre provinciile Chinei, după investițiile masive în infrastructură și stimulentele oferite pentru atragerea companiilor tehnologice.

Pentru China însă, investițiile continuă. Acolo unde localnicii își amintesc un munte gol, Huawei are acum un complex de peste 100 de hectare, cu 51 de clădiri în prima etapă și capacitate pentru peste un milion de servere. La exterior, turnul cu ceas, podul cu arcade și arhitectura europeană îi dau aspectul unui orășel. În interior funcționează însă infrastructura digitală pe care China vrea să-și sprijine dezvoltarea inteligenței artificiale și competiția tehnologică cu Statele Unite.