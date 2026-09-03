Lansată în primăvara anului 2024, cu ocazia aniversării a două decenii de activitate a Grupului City Grill, fundația și-a structurat acțiunile în jurul unor colaborări pe termen lung cu entități recunoscute pentru impactul lor social. În acest sens, parteneriatul cu Fundația Metropolis continuă să asigure găzduire, hrană și programe educaționale pentru tinerii din medii defavorizate în cadrul Centrului pentru Tineri. De asemenea, colaborarea cu Fundația Regală Margareta a României sprijină Centrul Comunitar Generații București, unde seniorii activează ca voluntari pentru a le oferi sprijin școlar și vocațional copiilor vulnerabili.

Din acest an, Fundația City Grill își direcționează o parte din resurse către infrastructura de cunoaștere a pieței de profil, devenind partener al Hospitality Culture Institute. Organizația independentă analizează din 2017 evoluția și tendințele din sectorul HoReCa, oferind date esențiale pentru un sector evaluat la aproximativ 7,3 miliarde de euro.

Reprezentanții fundației subliniază că tranziția de la formarea individuală, derulată prin învățământul dual și prin parteneriatele cu instituțiile de învățământ tehnic, către susținerea cercetării aplicate este necesară pentru profesionalizarea întregului ecosistem. Într-o piață aflată în continuă schimbare, deciziile antreprenorilor și ale marilor lanțuri de restaurante trebuie să se bazeze pe date concrete privind comportamentul de consum.

„Am construit până acum parteneriate cu organizații care lucrează de ani buni cu oamenii aflați în cea mai mare nevoie și care ne pot arăta, concret, ce s-a schimbat în viața lor. Continuăm aceste colaborări pentru că rezultatele sunt vizibile. Anul acesta am adăugat însă o susținere de alt tip: cercetarea și educația în ospitalitate. Este industria din care venim și în care lucrăm, iar ea are nevoie de date bune și de oameni bine formați. Cercetarea de industrie funcționează altfel: produce datele cu care lucrează toată piața, inclusiv operatorii care nu își permit studii proprii.”, declară Ramona Popescu, Președinte Fundația City Grill.

Cele mai recente cercetări de specialitate arată că obiceiurile clienților s-au modificat semnificativ în ultima perioadă. Aproape jumătate dintre consumatori aleg să iasă la restaurant mai rar decât în anii precedenți, în timp ce 77% dintre aceștia prioritizează socializarea cu prietenii sau timpul petrecut în familie atunci când decid să ia masa în oraș. Accesul la aceste informații le permite operatorilor de toate dimensiunile să își adapteze meniurile, strategiile de preț și investițiile viitoare.

Despre Fundația City Grill
Fundația City Grill a fost înființată în mai 2024, odată cu aniversarea a 20 de ani de activitate a Grupului City Grill. Susține accesul la educație pentru copiii din zone defavorizate, învățământul dual în industria HoReCa, formarea și recalificarea personalului din ospitalitate, precum și burse pentru tineri din domeniu, alături de inițiative culturale și cazuri umanitare punctuale. Grupul City Grill are aproape 20.000 de clienți zilnic și peste 1.000 de angajați. Proiectele fundației pot fi susținute prin redirecționarea a 3,5% din impozitul pe venit, prin sponsorizare din impozitul pe profit al companiilor și prin donații directe, pe fundatiacitygrill.ro.

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