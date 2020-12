Chirurg român în prima linie din Scoția, care s-a vaccinat anti-COVID: „Este singura noastră scăpare”

Medicul urolog Feras Al Jaafari, 37 de ani, era de gardă pe 9 decembrie. O zi obișnuită la spital. După prânz, a fost anunțat că începe vaccinarea și medicii de gardă au prioritate. Fără să clipească, s-a așezat la rând. Niciunul dintre medicii spitalului din Fife, unde lucrează, nu a refuzat vaccinarea.

Absolvirea lui Feras, în 2010, la Universitatea din Iași

Probabil primul român din lume care a primit vaccinul anti-COVID

În aceeași zi, Feras a postat și o poză pe Facebook, alături de un comentariu în care se întreabă dacă nu cumva este „primul român din lume care a primit vaccinul COVID”.

„O întrebare pentru manualele de istorie…”, a mai scris medicul pe rețeaua socială. Evident, cu ironie, fiindcă după nume nu ar fi ghicit nimeni că e român. „Nu sunt Ion sau Popescu”, glumește medicul, la telefon, în drum între spitalele la care lucrează.

Cetățenia a primit-o în 2009. Vorbește într-o română impecabilă, cu dulci inflexiuni moldovenești, fiindcă a învățat-o în Iași. Tatăl lui este sirian, mama e libaneză, iar el a venit în România din Emiratele Arabe Unite, ca să studieze la Facultatea de Medicină de la Universitatea Gr. T. Popa din Iași, pe care a absolvit-o în 2010. S-a căsătorit cu o româncă și au împreună trei copii.

Înainte să ajungă să lucreze în Scoția, a fost urolog la Spitalul C.I. Parhon din Iași.

„Deja mi-am rezervat bilet la un concert pentru anul viitor, în București”

În urmă cu patru ani și jumătate a primit o ofertă să lucreze într-un spital din Marea Britanie și după câteva luni în care a încercat să vadă cum e, a decis să se mute cu familia acolo.

Lucrează la spitalul de stat din regiunea scoțiană Fife și la două clinici private din capitala Edinburgh. În plus, predă la Universitatea St. Andrews, una dintre cele mai importante din Scoția.

Recent, s-a făcut remarcat pentru o tehnică chirurgicală inovativă în tratamentul prostatei, pe care medicul român a aplicat-o în premieră.

Deși viața lui este acum în Scoția, e mereu cu gândul la România, țara care l-a adoptat și i-a crescut pasiunea pentru profesia sa. „Sunt foarte recunoscător pentru tot ce mi-au oferit România și oamenii ei”.

În această primăvară a cumpărat o casă în Iași, pe care nici n-a apucat să o vadă. Când s-a vaccinat, și-a imaginat deja cum își va scrie cererea de concediu anul viitor. Și-a semnat, practic, un contract pentru redobândirea normalității. „Vreau să ieșim din asta. Vreau la concert, vreau la mare!”, glumește medicul.

Următorul pas după vaccinare a fost să-și facă planuri de călătorie. „Deja mi-am rezervat bilet la un concert pentru anul viitor, în iulie, la București. Vreau și să îmi văd neamurile din Iași, îmi este dor!”.

A doua doză o va primi pe 6 ianuarie, dar nu are emoții.

Feras Al Jaafari lucrează într-un spital de stat și două clinici private

„Nu vreau să antagonizez cu cei care nu vor să se vaccineze”

A făcut public momentul vaccinării pentru că a vrut ca lumea să prindă încredere. „Motivul nu a fost ca să arăt că eu sunt mai deștept, nu vreau să antagonizez cu cei care nu vor să se vaccineze. Am vrut doar să le spun: dacă tu consideri că există un risc și nu știi ce să faci, gândește-te că eu am o carieră foarte bună, am copii acasă și nevastă și nu le-aș pune viața la risc”.

„Este singura noastră scăpare din ceea ce se întâmplă”, adaugă medicul.

„A trecut o săptămână și nu mi-au crescut alte degete”

Nu a avut niciun efect secundar. A pus în balanță beneficiile vaccinării cu reacțiile adverse posibile când a luat decizia, și vaccinarea a cântărit mai greu.

Poate a fost deltoidul (mușchiul umărului, n.r.) un pic mai greu în ziua respectivă, ca la orice vaccinare, dar nimic altceva. M-am vaccinat și apoi am fost în sala de operații, am operat încontinuu și nu am nicio problemă. A trecut o săptămână întreagă și nu mi-au crescut alte degete.

A avut colegi care au participat la testarea vaccinului și niciunul nu a avut probleme. În plus, a citit și studiile clinice.

„Nu sunt epidemiolog sau virusolog, dar am citit despre modul în care s-au preparat aceste vaccinuri. Nu e un vaccin viu atenuat, adică nu îți introduce virusul în corp. Îți introduce codul genetic care stimulează sistemul imunitar ca să poți fi înarmat împotriva virusului. Prin comparație, vaccinul antigripal are componente virale”, spune medicul.

El nu vrea să-i convingă pe oameni să se vaccineze, nici nu recomandă un vaccin în detrimentul altuia. „Am vrut doar să transmit mesajul: să nu vă fie frică.”

Respinge din start argumentul multora care susțin că nu a trecut suficient timp pentru a fi analizate efectele secundare: „Toate resursele financiare s-au îndreptat spre cercetări, așa că oamenii de știință nu au avut de data asta altă grijă decât să se gândească la soluții”.

Feras Al Jaafari este un medic român de origine arabă care lucrează de patru ani în Scoția

„Nu poți să îți pupi copiii când aleargă spre tine”

Nu a fost de mirare că toți colegii lui au acceptat vaccinarea. Personalul medical a avut un an teribil de greu. Feras a trebuit să amâne toate intervențiile chirurgicale programate și să intre și el în prima linie de luptă anti-COVID. Spitalul i-a organizat pe echipe în perioada asta și au învățat mult unii de la alții, dar emoțional a fost foarte greu.

„A fost un amalgam de sentimente foarte greu de definit. Dar ne-am învățat cu noul normal și am mers mai departe. Lucrezi în prima linie, operezi pacienți COVID pozitiv și apoi te întorci acasă. Nu poți să îți pupi copiii când aleargă spre tine, că trebuie să te duci să te speli, să te asiguri că totul e bine”, mai spune medicul.

„Mi-e dor să dau o îmbrățișare unui coleg care a făcut ceva bun”

Feras a văzut urmele pandemiei și pe fețele studenților lui cu care face cursuri online. „Îi găseam în depresie. Stăteam de vorbă cu ei pe Zoom, pe Teams, și erau vizibil surmenați, obosiți, vedeam că vor să iasă și n-au unde”.

Mi-e dor să dau o îmbrățișare unui coleg care a făcut ceva bun sau să pun mâna pe umărul unui coleg care a pierdut un pacient. Dar nu ai cum.



A văzut cu ochii lui cât de grea poate fi această boală. „Am avut mulți colegi care au avut COVID și au trebuit să stea acasă, unora le-a fost foarte rău. Am un văr care e pe ventilator deja de șase săptămâni. E foarte serioasă treaba, de aceea nu cred că avem așa mult timp la îndemână să stăm și să spunem: vreau să aștept rezultatele pe cinci ani”.

De când s-a vaccinat, multe cunoștințe l-au contactat și i-au spus că s-au înscris pe listele de așteptare și asta l-a bucurat. Pentru medicii din România, așteptarea nu s-a încheiat.

Autoritățile au anunțat că vaccinarea va începe de pe 27 decembrie.



