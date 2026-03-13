Această tranzacție a stabilit un nou record mondial, depășind prețul de 6 milioane de dolari plătit în 2020 pentru chitara Martin D-18E din 1959 a lui Kurt Cobain, utilizată în concertul „MTV Unplugged” al trupei Nirvana. Chitara lui Gilmour a fost esențială în crearea albumelor emblematice Pink Floyd, inclusiv „The Dark Side of the Moon” (1973) și „The Wall” (1979), iar estimările inițiale indicau un preț de vânzare între 2 și 4 milioane de dolari.

În aceeași licitație, chitara „Tiger” a lui Jerry Garcia, construită manual de luthierul Doug Irwin, a fost vândută pentru 10 milioane de dolari. Aceasta a fost folosită de Garcia între 1979 și 1989, inclusiv în cadrul ultimului său concert alături de Grateful Dead, pe 9 iulie 1995, în Chicago. Inițial, valoarea sa fusese estimată între 1 și 2 milioane de dolari.

Evenimentul „Colecția Jim Irsay: Icoane ale culturii populare” face parte dintr-o serie de licitații organizate între 3 și 17 martie, incluzând unele dintre cele mai valoroase obiecte de colecți. O parte din veniturile obținute va fi donată unor cauze filantropice susținute de regretatul Jim Irsay, fost filantrop și CEO al Indianapolis Colts.

Jim Irsay achiziționase anterior „Black Strat”de la o licitație Christie’s în iunie 2019, pentru suma de 5,245 milioane de dolari, stabilind la acel moment un record pentru prețul unei chitare. Vânzarea actuală reconfirmă valoarea simbolică și istorică a acestui instrument legendar.

