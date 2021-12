Chitaristul Brian May, fondator al formaţiei Queen, testat pozitiv pentru Covid. „Au fost câteva zile oribile”

„Ziua şocantă a venit în sfârşit pentru mine. Temuta linie dublă roşie. Au fost câteva zile oribile, dar sunt OK. Şi voi povesti. Oameni buni, vă rog să aveţi mare grijă! Această boală este incredibil de transmisibilă.

Chiar nu cred că vreţi să vă încurce Crăciunul. Cu dragoste, Bri”, a scris May pe contul de socializare. Acesta a publicat şi o fotografie cu rezultatul testului.

May a înfiinţat Queen împreună cu solistul Freddie Mercury şi bateristul Roger Taylor şi a contribuit la compunerea unora dintre cele mai emblematice cântece ale lor, inclusiv „We Will Rock You”, „Who Wants to Live Forever”, „I Want It All” şi „Show Must Go On”.

Citeşte şi:

Ajunse în pragul dispariției din cauza scumpirilor, unele ziare locale tipăresc pe resturi de hârtie Letea din 1996, îngălbenită

Teatru pentru ochi închiși și glasuri mute. O artistă-păpușar a creat primul spectacol pentru copiii cu dizabilități: „Noi facem apel la părinți să-i lase pe scenă, dacă vor”

În pandemie, a crescut numărul românilor cu tulburări alimentare. Psiholog: „Debutul a fost pe fondul dorinței de a mânca mai sănătos”

PARTENERI - GSP.RO Cum s-a cuplat Bănel cu o milionară din Franța. Jurnalistul Adrian Voicu a avut un șoc când a văzut-o: „Una dintre cele mai frumoase 10 femei pe care le-am văzut!"

Playtech.ro Vedeta din România care a DIVORȚAT și are o RELAȚIE cu mai tânăra sa colegă. Despre cine e vorba

Observatornews.ro Maimuțele ar fi ucis 250 de câini din răzbunare, într-un sat din India, după ce le-a fost omorât un pui

HOROSCOP Horoscop 18 decembrie 2021. Racii sunt încurcați, poate fără să-și dea seama, într-o adevărată plasă de informații false

Știrileprotv.ro Un sibian și-a uitat în farmacie borseta cu toate actele și 13.000 de euro. O femeie a luat-o de pe tejghea, a dus-o acasă și a dat foc banilor. Motivul este dincolo de orice închipuire

Telekomsport Prezentatoare TV celebră, concediată după ce şi-a umilit o colegă. Ce a putut spune. Emisiunea ei iese din grilă

PUBLICITATE Cum să faci masca facială perfectă