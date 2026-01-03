Christine Lagarde și salariul uriaș de 726.000 de euro

Christine Lagarde conduce Banca Centrală Europeană din 1 noiembrie 2019 și are în prezent 70 de ani. În raportul anual al BCE, salariul de bază al președintei este trecut la 466.000 de euro pe an. Însă, potrivit Financial Times, această sumă nu reflectă veniturile reale.

Diferența de peste 260.000 de euro ar proveni din plăți și beneficii suplimentare, care nu sunt incluse explicit în salariul de bază.

Venituri suplimentare și beneficii

Analiza FT arată că, pe lângă salariul de bază, Christine Lagarde primește și alte avantaje estimate la 135.000 de euro, bani care acoperă cheltuieli precum locuința și alte beneficii.

În plus, Lagarde este unul dintre cei 18 membri ai Consiliului de administrație al Băncii pentru Reglemente Internaționale (BIZ), instituție cunoscută drept „banca băncilor centrale”. Pentru această funcție, ea ar încasa aproximativ 125.000 de euro pe an, potrivit aceleiași surse.

Cu aceste venituri, Christine Lagarde câștigă aproape de patru ori mai mult decât șeful Rezervei Federale a SUA, Jerome Powell, care are un salariu anual de 203.000 de dolari, adică aproximativ 172.700 de euro, conform datelor citate de FT.

De asemenea, chiar și salariul de bază al lui Lagarde o plasează pe primul loc în Uniunea Europeană. Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, câștigă cu aproximativ 21% mai puțin.

Instituțiile au refuzat să comenteze

Raportul Financial Times ridică semne de întrebare legate de transparența modului în care sunt prezentate veniturile conducerii BCE. Jurnaliștii precizează că nu au putut include în calcule contribuțiile BCE la pensie, asigurările de sănătate sau alte forme de protecție socială, din lipsa datelor publice. FT susține că a prezentat metodologia și concluziile conducerii BCE înainte de publicare.

Banca Centrală Europeană nu a comentat cifrele prezentate de FT. Instituția a transmis doar că salariul președintei a fost stabilit de Consiliul BCE încă din 1998, la înființarea băncii.

„Singura modificare de atunci a constat în ajustările salariale anuale aplicabile tuturor angajaților BCE”, a transmis instituția pentru Financial Times.

BCE a mai precizat că regulile sale de transparență sunt similare cu cele ale altor instituții publice internaționale și că nivelul de transparență a crescut în timp. Banca pentru Reglemente Internaționale a refuzat, la rândul ei, să comenteze.

Încă 178.000 de euro, din 2030

Potrivit estimărilor FT, ținând cont de plăți suplimentare și posibile compensații de tranziție după finalul mandatului, Christine Lagarde ar putea ajunge la o remunerație totală de până la 6,5 milioane de euro pentru cei opt ani petrecuți la conducerea BCE, care ar însemna o medie anuală de aproximativ 810.000 de euro.

În plus, din 2030, Lagarde ar urma să primească o pensie anuală estimată la 178.000 de euro, potrivit aceleiași analize.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
SUA au lovit mai multe obiective militare din Venezuela / Cel mai mare complex militar venezuelean, în flăcări / Apelul lui Maduro înainte de capturare
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Ce a împărțit Loredana în pachetele de pomană, foarte consistente, de la înmormântarea tatălui său și cu ce au fost primiți cei prezenți la Biserică. Ce detaliu special a atras atenția
Viva.ro
Ce a împărțit Loredana în pachetele de pomană, foarte consistente, de la înmormântarea tatălui său și cu ce au fost primiți cei prezenți la Biserică. Ce detaliu special a atras atenția
Ce s-a aflat despre Adrian Alexandrov. Trecutul neștiut al iubitului Elenei Udrea iese la lumină! Din ce a făcut bani înainte să o cunoască pe ea
Unica.ro
Ce s-a aflat despre Adrian Alexandrov. Trecutul neștiut al iubitului Elenei Udrea iese la lumină! Din ce a făcut bani înainte să o cunoască pe ea
Divorțul momentului în showbiz-ul din România. Celebrul actor a anunțat despărțirea de soția lui, cu care are două fetițe: "Nu m-am ferit..."
Elle.ro
Divorțul momentului în showbiz-ul din România. Celebrul actor a anunțat despărțirea de soția lui, cu care are două fetițe: "Nu m-am ferit..."
gsp
„Nu mă așteptam la asta”. Impactul cu România a șocat-o pe handbalista spaniolă: ce a remarcat la românii care nu vorbesc engleză
GSP.RO
„Nu mă așteptam la asta”. Impactul cu România a șocat-o pe handbalista spaniolă: ce a remarcat la românii care nu vorbesc engleză
Florin Răducioiu a apărut lângă o blondă în noaptea dintre ani! Cine e femeia de care e îndrăgostit fostul internațional
GSP.RO
Florin Răducioiu a apărut lângă o blondă în noaptea dintre ani! Cine e femeia de care e îndrăgostit fostul internațional
Parteneri
Uraaa, vine bebe 5! Laura Cosoi este iar gravidă și a anunțat vestea de ziua ei! Dar asta nu e tot, surprinza abia acum urmează! Doamne, cât au așteptat!! Reacția soțului, reacția socrilor, toată bucuria, filmată
Libertateapentrufemei.ro
Uraaa, vine bebe 5! Laura Cosoi este iar gravidă și a anunțat vestea de ziua ei! Dar asta nu e tot, surprinza abia acum urmează! Doamne, cât au așteptat!! Reacția soțului, reacția socrilor, toată bucuria, filmată
Loredana, în genunchi, lângă sicriul tatălui! Imagini copleșitoare de la înmormântarea lui Vasile Groza. Florin Călinescu și MIhai Gâdea au fost alături de loredana
Avantaje.ro
Loredana, în genunchi, lângă sicriul tatălui! Imagini copleșitoare de la înmormântarea lui Vasile Groza. Florin Călinescu și MIhai Gâdea au fost alături de loredana
Cine este, de fapt, bărbatul din spatele fericirii Laurei Cosoi: Cosmin Curticăpean, omul de afaceri discret care va deveni tată pentru a cincea oară și pe care actrița îl numește „perfect”
Tvmania.ro
Cine este, de fapt, bărbatul din spatele fericirii Laurei Cosoi: Cosmin Curticăpean, omul de afaceri discret care va deveni tată pentru a cincea oară și pe care actrița îl numește „perfect”

Alte știri

Prognoza specială pentru București în perioada 3 -5 ianuarie 2026: alternanțe termice, ploi și depuneri de polei
Știri România 11:22
Prognoza specială pentru București în perioada 3 -5 ianuarie 2026: alternanțe termice, ploi și depuneri de polei
Noi alerte ANM cod galben de vreme rea până luni seară: zonele în care se anunță ninsori abundente, polei şi viscol
Știri România 10:58
Noi alerte ANM cod galben de vreme rea până luni seară: zonele în care se anunță ninsori abundente, polei şi viscol
Parteneri
Impozite locale 2026. Cât plătești pentru apartamente și firme în marile orașe. În Sectorul 1 al Capitalei, impozitul aproape s-a dublat
Adevarul.ro
Impozite locale 2026. Cât plătești pentru apartamente și firme în marile orașe. În Sectorul 1 al Capitalei, impozitul aproape s-a dublat
Contract spectaculos pentru Șumudică în Arabia Saudită. Câștigă de 6 ori mai mult pe lună decât la Rapid! Exclusiv
Fanatik.ro
Contract spectaculos pentru Șumudică în Arabia Saudită. Câștigă de 6 ori mai mult pe lună decât la Rapid! Exclusiv
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Financiarul.ro
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Superliga.ro (P)
Programul complet de cantonamente și meciuri de verificare ale echipelor din Superliga
Programul complet de cantonamente și meciuri de verificare ale echipelor din Superliga
Dinamovistul care a bătut-o pe FCSB cu Slobozia: „Mă consider un 'câine' adevărat”
Dinamovistul care a bătut-o pe FCSB cu Slobozia: „Mă consider un 'câine' adevărat”
Parteneri
Nadia Comăneci a dezvăluit primele imagini din documentarul despre viața ei. Când va fi lansat și ce a declarat despre el: "Va ieși un film de foarte bună calitate." Video
Elle.ro
Nadia Comăneci a dezvăluit primele imagini din documentarul despre viața ei. Când va fi lansat și ce a declarat despre el: "Va ieși un film de foarte bună calitate." Video
De nerecunoscut! În imagine este un fost prezentator TV de la noi, dar e total schimbat! Și-a făcut operație de micșorare a stomacului și nu se mai oprește din slăbit. Azi are altă meserie și o pasiune neobișnuită
Unica.ro
De nerecunoscut! În imagine este un fost prezentator TV de la noi, dar e total schimbat! Și-a făcut operație de micșorare a stomacului și nu se mai oprește din slăbit. Azi are altă meserie și o pasiune neobișnuită
Anca Serea a spus tot adevărul. Cu ce boală a fost diagnosticată și cum se manifestă această afecțiune deloc blândă: ”A fost o întâmplare fericită că am descoperit, pentru că am făcut o mamografie..." Dureros, ce a mai dezvăluit îndrăgita vedetă
Viva.ro
Anca Serea a spus tot adevărul. Cu ce boală a fost diagnosticată și cum se manifestă această afecțiune deloc blândă: ”A fost o întâmplare fericită că am descoperit, pentru că am făcut o mamografie..." Dureros, ce a mai dezvăluit îndrăgita vedetă

Monden

Monica Gabor și Irina Columbeanu, apariție asortată de Revelion 2026. Mama și fiica au impresionat cu ținutele alese
Stiri Mondene 12:24
Monica Gabor și Irina Columbeanu, apariție asortată de Revelion 2026. Mama și fiica au impresionat cu ținutele alese
Cum arăta Mara Bănică înainte de liftingul facial. Motivul pentru care a apelat la medicul estetician: „Nu mi-a fost rușine cu cine sunt”
Stiri Mondene 12:00
Cum arăta Mara Bănică înainte de liftingul facial. Motivul pentru care a apelat la medicul estetician: „Nu mi-a fost rușine cu cine sunt”
Parteneri
Andreea Esca și-a cumpărat o nouă casă în Porumbacu de Sus. Detaliul personal care a emoționat-o: „Mi s-a îndeplinit o dorință”
TVMania.ro
Andreea Esca și-a cumpărat o nouă casă în Porumbacu de Sus. Detaliul personal care a emoționat-o: „Mi s-a îndeplinit o dorință”
Pericol extrem din cauza viscolului puternic. Urmează un weekend cu ploi şi vreme geroasă în toată ţara
ObservatorNews.ro
Pericol extrem din cauza viscolului puternic. Urmează un weekend cu ploi şi vreme geroasă în toată ţara
E despărțirea anului, cu siguranță! E celebru, e adorat de români, e tată a 9 copii și s-a despărțit de iubita în vîrstă de 35 de ani! Ce s-a întâmplat acum a luat pe toată lumea prin surprindere
Libertateapentrufemei.ro
E despărțirea anului, cu siguranță! E celebru, e adorat de români, e tată a 9 copii și s-a despărțit de iubita în vîrstă de 35 de ani! Ce s-a întâmplat acum a luat pe toată lumea prin surprindere
Parteneri
Viața preotului singurei biserici românești din Istanbul: „E o icoană cu Sfinții Brâncoveni, donată de Mircea Lucescu”
GSP.ro
Viața preotului singurei biserici românești din Istanbul: „E o icoană cu Sfinții Brâncoveni, donată de Mircea Lucescu”
Prezentatoarea TV acuzată că le-a provocat accidentări sportivilor: „Spuneau că facem prea mult sex”
GSP.ro
Prezentatoarea TV acuzată că le-a provocat accidentări sportivilor: „Spuneau că facem prea mult sex”
Parteneri
Se circulă în condiții de iarnă pe mai multe autostrăzi și drumuri naționale
Mediafax.ro
Se circulă în condiții de iarnă pe mai multe autostrăzi și drumuri naționale
Filmul complet al sinuciderii de la stația Crângași! Detalii crunte despre ce s-a întâmplat cu femeia de 36 de ani
StirileKanalD.ro
Filmul complet al sinuciderii de la stația Crângași! Detalii crunte despre ce s-a întâmplat cu femeia de 36 de ani
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
Wowbiz.ro
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
Promo
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Advertorial
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Doliu în lumea folclorului din România! Ion Drăgan a murit chiar în prima zi de Crăciun
Wowbiz.ro
Doliu în lumea folclorului din România! Ion Drăgan a murit chiar în prima zi de Crăciun
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT
Redactia.ro
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT
Doi iubiți și-au pierdut viața la 17 ore distanță unul de celalalt. Ambii erau pe motocicletă atunci când și-au dat ultima suflare
KanalD.ro
Doi iubiți și-au pierdut viața la 17 ore distanță unul de celalalt. Ambii erau pe motocicletă atunci când și-au dat ultima suflare

Politic

USR susține că TVR jignește străinii și minoritățile cu logoul „Televiziunea românilor”. Ce spune Robert Schwartz, șeful Radioului public
Politică 01 ian.
USR susține că TVR jignește străinii și minoritățile cu logoul „Televiziunea românilor”. Ce spune Robert Schwartz, șeful Radioului public
Radu Miruţă a spus ce pensie are tatăl său, după 32 de ani de magistratură: „Aproximativ 4.000 – 5.000 de euro”
Politică 31 dec. 2025
Radu Miruţă a spus ce pensie are tatăl său, după 32 de ani de magistratură: „Aproximativ 4.000 – 5.000 de euro”
Parteneri
Arhiepiscopia Iașilor are verde pentru ansamblului educațional din Moara de Vânt. Va fi amplasat pe o suprafață de 7,8 hectare
ZiaruldeIasi.ro
Arhiepiscopia Iașilor are verde pentru ansamblului educațional din Moara de Vânt. Va fi amplasat pe o suprafață de 7,8 hectare
Calendarul Sportiv al anului 2026! Când și unde au loc cele mai importante competiții
Fanatik.ro
Calendarul Sportiv al anului 2026! Când și unde au loc cele mai importante competiții
Topul celor mai bune orașe în care să trăiești în România în 2026
Spotmedia.ro
Topul celor mai bune orașe în care să trăiești în România în 2026