Christine Lagarde și salariul uriaș de 726.000 de euro

Christine Lagarde conduce Banca Centrală Europeană din 1 noiembrie 2019 și are în prezent 70 de ani. În raportul anual al BCE, salariul de bază al președintei este trecut la 466.000 de euro pe an. Însă, potrivit Financial Times, această sumă nu reflectă veniturile reale.

Diferența de peste 260.000 de euro ar proveni din plăți și beneficii suplimentare, care nu sunt incluse explicit în salariul de bază.

Venituri suplimentare și beneficii

Analiza FT arată că, pe lângă salariul de bază, Christine Lagarde primește și alte avantaje estimate la 135.000 de euro, bani care acoperă cheltuieli precum locuința și alte beneficii.

În plus, Lagarde este unul dintre cei 18 membri ai Consiliului de administrație al Băncii pentru Reglemente Internaționale (BIZ), instituție cunoscută drept „banca băncilor centrale”. Pentru această funcție, ea ar încasa aproximativ 125.000 de euro pe an, potrivit aceleiași surse.

Cu aceste venituri, Christine Lagarde câștigă aproape de patru ori mai mult decât șeful Rezervei Federale a SUA, Jerome Powell, care are un salariu anual de 203.000 de dolari, adică aproximativ 172.700 de euro, conform datelor citate de FT.

De asemenea, chiar și salariul de bază al lui Lagarde o plasează pe primul loc în Uniunea Europeană. Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, câștigă cu aproximativ 21% mai puțin.

Instituțiile au refuzat să comenteze

Raportul Financial Times ridică semne de întrebare legate de transparența modului în care sunt prezentate veniturile conducerii BCE. Jurnaliștii precizează că nu au putut include în calcule contribuțiile BCE la pensie, asigurările de sănătate sau alte forme de protecție socială, din lipsa datelor publice. FT susține că a prezentat metodologia și concluziile conducerii BCE înainte de publicare.

Banca Centrală Europeană nu a comentat cifrele prezentate de FT. Instituția a transmis doar că salariul președintei a fost stabilit de Consiliul BCE încă din 1998, la înființarea băncii.

„Singura modificare de atunci a constat în ajustările salariale anuale aplicabile tuturor angajaților BCE”, a transmis instituția pentru Financial Times.

BCE a mai precizat că regulile sale de transparență sunt similare cu cele ale altor instituții publice internaționale și că nivelul de transparență a crescut în timp. Banca pentru Reglemente Internaționale a refuzat, la rândul ei, să comenteze.

Încă 178.000 de euro, din 2030

Potrivit estimărilor FT, ținând cont de plăți suplimentare și posibile compensații de tranziție după finalul mandatului, Christine Lagarde ar putea ajunge la o remunerație totală de până la 6,5 milioane de euro pentru cei opt ani petrecuți la conducerea BCE, care ar însemna o medie anuală de aproximativ 810.000 de euro.

În plus, din 2030, Lagarde ar urma să primească o pensie anuală estimată la 178.000 de euro, potrivit aceleiași analize.

