Cicatricea lui Putin, subiect de interes internațional

În cadrul Forumului Tehnologiilor Viitorului desfășurat la Moscova pe 21 februarie, Putin a lăudat capacitățile militare ale Rusiei, menționând în special sistemele de rachete Oresznik recunoscute la nivel global și a discutat despre importanța dezvoltării industriei metalelor rare, esențiale în tehnologiile avansate.

Dar președintele rus a atras atenția în timpul discursului nu doar prin declarațiile sale, ci și printr-un detaliu fizic neobișnuit. În timp ce liderul vorbea despre puterea țării sale, privirile s-au îndreptat către o cicatrice clar vizibilă pe fruntea sa, ceea ce a generat un val de speculații și comentarii.

With all the recent news, discussing some sort of "scar" on Putin's head might actually be somewhat relaxing and entertaining.



The scar was reportedly noticed on photos and videos starting on February 19. On February 17 and 18, Putin was filmed from another angle. Two days… pic.twitter.com/VqeP1BQ62z — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) February 22, 2025

Anton Gherașcenko, consilier al ministrului de interne al Ucrainei, a fost unul dintre primii care au atras atenția asupra semnului misterios.

„Având în vedere toate ultimele rapoarte, discutarea despre un fel de „cicatrice” pe capul lui Putin poate fi oarecum relaxantă și amuzantă. Se presupune că cicatricea a putut fi văzută în fotografii și videoclipuri începând cu 19 februarie. Pe 17 și 18 februarie, Putin a fost filmat dintr-un unghi diferit. Cu două zile mai devreme, nu existau fotografii pe site-ul web de la Kremlin”, a scris el pe platforma X (fostul Twitter).

Vladimir Putin la Forumul Tehnologiilor Viitoare din 21 februarie 2025, Sursă Profimedia Images

Și site-ul de opoziție belarus Nexta a preluat rapid subiectul.

Putin — whats with the face? The dictators head is disfigured by a mysterious scar



A strange scar has appeared on Putins forehead. It is visible on photos and video from February 19, 20, and 21.



Did it burst from Botox? pic.twitter.com/E1RlRtNZNL — NEXTA (@nexta_tv) February 22, 2025

„Putin, ce-i cu fața? Capul dictatorului este desfigurat de o cicatrice misterioasă. O cicatrice ciudată a apărut pe fruntea lui Putin. Este vizibil pe fotografii și videoclipuri din 19, 20 și 21 februarie. A apărut de la Botox?”, scrie pe contul X (fost Twitter) al Nexta.

Putin, un împătimit al operațiilor estetice

De-a lungul anilor, starea de sănătate a lui Vladimir Putin a fost un subiect frecvent de speculație. De la zvonuri despre tratamente medicale secrete până la ipoteze despre dubluri care l-ar înlocui în aparițiile publice, fiecare detaliu legat de aspectul său fizic este atent analizat.

Atât presa din Rusia dar și cea internațioanlă vorbește de mulță vreme că președintele rus a suferit numeroase proceduri de-a lungul anilor pentru a-și îmbunătăți imaginea. Aceste aspecte au fost comentate atât de experți esteticieni și chirurgi plastici ruși, cât și de străini. Totuși, Kremlinul nu a vorbit niciodată deschis despre acest mister, ceea ce a declanșat unele dintre cele mai ridicole zvonuri despre viața și activitățile lui Vladimir Putin.

Nici de data aceasta Kremlinul nu a oferit nicio explicație oficială cu privire la cicatricea de pe fruntea președintelui rus. Rămâne de văzut dacă acest detaliu este doar o banală leziune sau dacă ascunde ceva mai mult.

