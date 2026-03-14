Cilindrul metalic, cu un diametru de aproximativ 3,5 metri, a fost observat miercuri dimineață, 11 martie, într-o zonă din apropierea unor autostrăzi importante.

„Nu era acolo în ziua precedentă”, a declarat un oficial al Primăriei Osaka.

Structura a atins inițial o înălțime de 13 metri. S-a prăbușit parțial până la 1,6 metri vineri dimineață, 13 martie, după ce muncitorii au turnat apă în interior pentru a o îngreuna, conform unui comunicat al autorităților locale.

Cilindrul fusese amplasat sub pământ pentru a preveni prăbușirea solului în timpul lucrărilor de excavație. Cu toate acestea, cauza exactă a ridicării sale bruște rămâne necunoscută.

Osaka's latest pop-up is... a giant sewer pipe?



People in Osaka got a shock when a 13-meter section of a huge sewer pipe burst straight up out of the ground, taking sections of the road with it. https://t.co/PeM2d9RyJf pic.twitter.com/k4NmiWGPO8 — NHK WORLD News (@NHKWORLD_News) March 12, 2026

„Anchetăm în continuare cauza incidentului”, a precizat reprezentantul municipal.

În urma evenimentului, două șosele din apropiere, care duc spre centrul orașului, au fost închise, provocând ambuteiaje majore.

Vineri după-amiază, una dintre ele a fost redeschisă. Oficialii au anunțat că și cealaltă va deveni accesibilă „în curând”, după ce partea expusă a cilindrului va fi îndepărtată.

À Osaka, un énorme tube en acier de 27m de long et 3,5m de diamètre a jailli du sol lors de travaux dégout et a failli percuter l'autoroute surélevée.

La route a été fermée, provoquant jusquà 10 km dembouteillages 🚧 #Japon pic.twitter.com/eXR94jPpeA — ⛩ Ryo Saeba | Japon XYZ ⛩ (@Ryo_Saeba_3) March 11, 2026

Acest incident a readus în atenție problemele legate de infrastructura îmbătrânită a Japoniei.

În 2025, o groapă uriașă apărută lângă Tokyo a „înghițit” un camion cu tot cu șofer.

Primăria Osaka a încercat să combată astfel de situații prin investiții în întreținerea sistemului de apă și canalizare.

În noiembrie 2025, administrația locală a primit o donație neobișnuită de 21 de kilograme de aur, echivalentă cu 3,1 milioane de euro, de la o persoană anonimă, conform declarației primarului Hideyuki Yokohama.

Totuși, lucrările de modernizare a rețelei de apă se confruntă cu dificultăți financiare, costurile depășind deja bugetul alocat.

Prim-ministrul Sanae Takaichi a anunțat că guvernul va aloca fonduri suplimentare pentru investiții în infrastructură. Acesta a subliniat importanța unor cheltuieli publice „responsabile și proactive” pentru modernizarea serviciilor esențiale ale țării.

