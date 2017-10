VIDEO | Cinci foști președinți ai SUA, pe aceeași scenă. Ce au transmis aceștia

Cinci foști președinți ai SUA au oferit o rară demonstrație de unitate și au apărut pe aceeași scenă, în timpul unui concert organizat în Texas pentru a strânge fonduri pentru victimele uraganelor care au devastat sudul țării și mai multe insule din Caraibe. Barack Obama, George W. Bush, Bill Clinton, George H.W. Bush și Jimmy Carter au cântat împreună imnul național înainte de a se așeza în primul rând pentru a urmări concertul, relatează AFP.

Trei foști președinți democrați și doi fost lideri republicani și-au unit eforturile pentru a ajuta The One American Appel să strângă fonduri pentru zonele devastate de uraganele Harvey, Irma și Maria. Demersurile lor a permis strângerea a peste 31 de milioane de dolari, de la 80.000 de donatori, până acum.

„În calitate de ex-președinți, am dorit să ne ajutăm compatrioții să înceapă să se ridice”, a declarat Barack Obama, în timp ce George W.Bush a spus: „Oamenii de aici au fost răniți, dar, cum a spus un texan, în Texas există mai multă dragoste decât apă”.

Cei cinci foști lideri americani au lansat această apel în urma urganului Harvey, care a provocat pagube de peste 100 de miliarde de dolari în statul american Texas, în luna august. Cu toate acestea, campania a fost extinsă pentru a include și comuități din Florida, Puerto Rico și Insulele Virgine Americane, care au fost lovite de uraganele ce au urmat.

Președintele american, Donald Trump, nu a participat la concert, dar a transmis un mesaj video în care a caracterizat evenimentul drept „magnific” și un „efort vital”. În urmă cu o săptămână, Barack Obama și George W. Bush au susținut discursuri în care l-au criticat pe actualul lider de la Casa Albă.

Lee Greenwood a deschis concertul cu cântecul său „Proud to be an American”, dând tonul unui show în care au mai evoluat, printre alții, Robert Earl Keen, The Gatlin Brothers, Stephanie Quayle, Sam Moore, precum și Lady Gaga, care a avut în ultimul timp probleme de sănătate.

Cei cinci ex-președinți aflați sâmbătă pe scenă reprezintă în total opt mandate prezidențiale, adică 32 de ani din istoria Casei Albe.