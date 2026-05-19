Un paznic „a jucat un rol esențial”

Atacul a avut loc la Islamic Center of San Diego (ICSD), SUA, în jurul orei 11.40, ora locală. Printre victime se numără un paznic al moscheii, despre care Poliția din San Diego a declarat că „a jucat un rol esențial” în limitarea proporțiilor tragediei. „Fără intervenția lui, atacul ar fi fost mult mai grav”, a spus șeful poliției, Scott Wahl.

Aproximativ 50-100 ofițeri din întreaga zonă au răspuns rapid apelului de urgență, ajungând la moschee în doar patru minute. Imagini difuzate de televiziunile locale arată zeci de mașini de poliție pe un pod adiacent moscheii, iar ofițerii, înarmați cu puști, au fost surprinși în timp ce încercuiau zona.

Pe acoperișul moscheii și în jurul complexului, echipele tactice au fost văzute căutând eventuali suspecți. Cei doi atacatori au fost găsiți morți într-un vehicul oprit pe o stradă din apropiere. Conform șefului poliției, Wahl, aceștia s-au împușcat singuri. Nu au fost trase focuri de armă de către forțele de ordine.

În momentul atacului, la moschee se afla și o școală privată unde studiau copii. Imagini aeriene au arătat grupuri de copii ținându-se de mână, escortați în siguranță de poliție afară din clădire. Poliția a confirmat că toți copiii sunt în siguranță.

Un peisagist aflat la câteva străzi distanță de moschee a fost ținta unui foc de armă, dar nu a fost rănit. Potrivit poliției, casca acestuia ar fi deviat un glonț, salvându-i viața.

Atacatorii, doi băieți de 17 și 18 ani

Autorii atacului sunt doi băieți de 17 și 18 ani, conform poliției. Inițial, vârsta adolescentului mai mare fusese raportată ca 19 ani. Șeful Wahl a dezvăluit că mama unuia dintre suspecți anunțase poliția despre dispariția fiului ei, pe care îl considera în pericol de sinucidere. Ea a raportat lipsa mai multor arme și a vehiculului său.

Femeia a informat autoritățile că fiul ei se afla cu un prieten, ambii îmbrăcați în haine de camuflaj. Poliția a demarat o operațiune de căutare, inclusiv patrule în zona unui mall din apropiere și la liceul băiatului, dar în acel moment au fost primite apelurile privind atacul de la moschee.

Potrivit The New York Times, anchetatorii au descoperit înscrisuri anti-islamice în vehiculul celor doi adolescenți. În ciuda acestor indicii, poliția nu a declarat oficial motivul atacului, însă șeful Wahl a confirmat că „retorica de ură” a jucat un rol.„«Circumstanțele care au dus la acest incident vor fi dezvăluite în zilele următoare”, a adăugat el.

FBI investighează atacul

Moscheea Islamic Center of San Diego este cea mai mare din regiunea San Diego. Complexul include școala Al Rashid, care oferă cursuri de limba arabă, studii islamice și Coran pentru elevi cu vârsta de peste cinci ani, conform site-ului oficial.

Moscheea este situată într-un cartier cu locuințe, blocuri și centre comerciale, unde se găsesc restaurante și piețe cu specific oriental. FBI investighează atacul ca fiind un posibil act de ură, conform declarațiilor făcute pentru CNN.

