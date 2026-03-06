O fetiță de 6 ani și-a pierdut ambii părinți

Pe 23 februarie, aproape de ora 18.00, soții Dan și Cătălina Popa, de 45 și 40 de ani, și-au pierdut viața într-un accident rutier pe DN 2B, între localitățile Lacu-Sărat și Silistraru.

Mașina în care se aflau, împreună cu fiica lor de doar 6 ani, a fost lovită frontal de un șofer de 35 de ani care a intrat pe contrasens. Fetița a supraviețuit, însă părinții săi au murit pe loc.

Conform presei locale, vinovatul, care a fost condamnat anterior în 2024 pentru conducere sub influența alcoolului, este internat în spital.

Șofer cu permisul suspendat și două condamnări anterioare, live pe Tiktok în timpul accidentului

Pe 2 martie, în jurul orei 16.30, un alt accident șocant a avut loc în intersecția Gării-Griviței din municipiul Brăila. Un șofer de 37 de ani, cu permisul suspendat și două condamnări anterioare pentru conducere fără permis, a trecut pe culoarea roșie a semaforului și a provocat un carambol.

Două mașini au fost avariate în urma coliziunii, iar vehiculul său s-a izbit de un stâlp. Polițiștii au confirmat că bărbatul transmitea live pe TikTok în momentul accidentului.

Un șofer de 30 de ani, Cosmin, a fost grav rănit și se află la Terapie Intensivă. În plus, o femeie de 59 de ani, Eda, care se afla pe trotuar, a suferit răni extrem de grave, pierzând un picior în urma impactului. Șoferul vinovat a fost arestat preventiv.

Tragedii pe DN 21

Pe 6 martie, un brăilean de 69 de ani, aflat la volanul unei Toyota, a intrat pe contrasens pe DN 21, la intrarea în localitatea Lanurile, și a lovit frontal un TIR.

Deși șoferul a supraviețuit cu răni grave, cele două pasagere din mașina sa, de 60 și 65 de ani, au decedat. Una dintre victime era soția șoferului.

Tot pe 6 martie, la ora 20.30, un alt accident mortal a zguduit județul Brăila. Două autoturisme s-au ciocnit violent pe raza localității Însurăței. În urma impactului, unul dintre șoferi a murit, iar celălalt a fost transportat de urgență la spital.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Cristian Tudor Popescu și-a enervat cititorii după ce a scris că Nicușor Dan este „înapoiat mintal și prost”: „Unfollow. Doar AUR-iștii vă mai citesc”
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Pe ea o știe absolut toată lumea, însă stai să vezi cine este soțul Oanei Țoiu. Toți au făcut ochii mari când au aflat cu ce se ocupă de fapt
Viva.ro
Pe ea o știe absolut toată lumea, însă stai să vezi cine este soțul Oanei Țoiu. Toți au făcut ochii mari când au aflat cu ce se ocupă de fapt
„Doamna Sârbu, cel mai mare rău față de copilul dumneavoastră nu l-a făcut Oana Țoiu. L-ați făcut chiar dumneavoastră”. Clotilde Armand, mesaj dur la adresa Dacianei Sârbu. Mii de oameni au reacționat imediat
Unica.ro
„Doamna Sârbu, cel mai mare rău față de copilul dumneavoastră nu l-a făcut Oana Țoiu. L-ați făcut chiar dumneavoastră”. Clotilde Armand, mesaj dur la adresa Dacianei Sârbu. Mii de oameni au reacționat imediat
Britney Spears a fost arestată în California și ulterior eliberată. Ce acuzații grave i se aduc artistei și ce au găsit polițiștii în mașina ei: „Va primi ajutorul și sprijinul de care are nevoie”
Elle.ro
Britney Spears a fost arestată în California și ulterior eliberată. Ce acuzații grave i se aduc artistei și ce au găsit polițiștii în mașina ei: „Va primi ajutorul și sprijinul de care are nevoie”
gsp
Diana Șucu, drastică în privința românilor prinși în războiul din Orient: „Plătim noi pentru inconștiența lor?”
GSP.RO
Diana Șucu, drastică în privința românilor prinși în războiul din Orient: „Plătim noi pentru inconștiența lor?”
„Noi locuim aici, suntem pe plajă, ne distrăm”. În ciuda evidențelor, Anamaria Prodan ia în râs războiul din Orientul Mijlociu
GSP.RO
„Noi locuim aici, suntem pe plajă, ne distrăm”. În ciuda evidențelor, Anamaria Prodan ia în râs războiul din Orientul Mijlociu
Parteneri
Lucia Bubulac a dispărut de ani buni din viața publică după divorțul de Cătălin Crişan, dar acum a apărut cu o poză tulburătoare și un mesaj dureros: „În inima mea vei rămâne pentru totdeauna"
Libertateapentrufemei.ro
Lucia Bubulac a dispărut de ani buni din viața publică după divorțul de Cătălin Crişan, dar acum a apărut cu o poză tulburătoare și un mesaj dureros: „În inima mea vei rămâne pentru totdeauna"
WOW! Eva Zaharescu, surprinsă sărutându-se cu un bărbat mai în vârstă. Unde s-a distrat fiica Andreei Berecleanu. Galant, grizonant, dar și pasional!
Avantaje.ro
WOW! Eva Zaharescu, surprinsă sărutându-se cu un bărbat mai în vârstă. Unde s-a distrat fiica Andreei Berecleanu. Galant, grizonant, dar și pasional!
Dani Oțil, decizie radicală! Adevărul despre mutarea la bloc care i-a schimbat viața și „calvarul” financiar din spatele vilei de lux din Corbeanca. Ce l-a făcut pe prezentatorul Pro TV să renunțe la tot pentru fiul său
Tvmania.ro
Dani Oțil, decizie radicală! Adevărul despre mutarea la bloc care i-a schimbat viața și „calvarul” financiar din spatele vilei de lux din Corbeanca. Ce l-a făcut pe prezentatorul Pro TV să renunțe la tot pentru fiul său

Alte știri

Cristian Tudor Popescu spune că PSD își bate joc de Nicușor Dan și îl jignește iar pe președinte: „Hlizelile alea imbecile”
Știri România 06 mart.
Cristian Tudor Popescu spune că PSD își bate joc de Nicușor Dan și îl jignește iar pe președinte: „Hlizelile alea imbecile”
Două tipuri de pâine Vel Pitar retrase din magazine după ce ANSVSA a găsit în ele bucăți de plastic
Știri România 06 mart.
Două tipuri de pâine Vel Pitar retrase din magazine după ce ANSVSA a găsit în ele bucăți de plastic
Parteneri
Stadiul la zi al lucrărilor la Autostrada Sibiu - Pitești. Când ar putea fi gata cea mai așteptată șosea de mare viteză din România
Adevarul.ro
Stadiul la zi al lucrărilor la Autostrada Sibiu - Pitești. Când ar putea fi gata cea mai așteptată șosea de mare viteză din România
Cu ce „mașină” se deplasează scriitorul Radu Paraschivescu. Răspunsul dat lui Ilie Dumitrescu: ”Am un 335 / Doamne apără și păzește”
Fanatik.ro
Cu ce „mașină” se deplasează scriitorul Radu Paraschivescu. Răspunsul dat lui Ilie Dumitrescu: ”Am un 335 / Doamne apără și păzește”
Dolar, obligatiuni sau aur? Care este cel mai sigur activ in 2026 si de ce conteaza razboiul din Iran
Financiarul.ro
Dolar, obligatiuni sau aur? Care este cel mai sigur activ in 2026 si de ce conteaza razboiul din Iran
Superliga.ro (P)
O campioană în premieră după decenii?
O campioană în premieră după decenii?
Lucruri de urmărit în ultima etapă a sezonului regular din Superliga
Lucruri de urmărit în ultima etapă a sezonului regular din Superliga
Parteneri
Celebra actriță, foarte apreciată de români, iubește din nou! Vedeta a fost surprinsă în ipostaze romantice alături de iubitul ei, care provine dintr-una dintre cele mai influente familii de afaceri din Mexic. Foto
Elle.ro
Celebra actriță, foarte apreciată de români, iubește din nou! Vedeta a fost surprinsă în ipostaze romantice alături de iubitul ei, care provine dintr-una dintre cele mai influente familii de afaceri din Mexic. Foto
Surpriză în showbizul românesc! Se iubesc și nu se mai ascund! Cele două îndrăgostite și-au făcut publică relația: „Lângă tine mă simt acasă!”
Unica.ro
Surpriză în showbizul românesc! Se iubesc și nu se mai ascund! Cele două îndrăgostite și-au făcut publică relația: „Lângă tine mă simt acasă!”
Eliza, fiica Adrianei Iliescu, nu a mai fost văzută demult, însă cele mai recente imagini cu ea chiar fac înconjurul internetului, grație unui mini-detaliu, care a atras din prima secundă atenția tuturor. Ce au putut observa oamenii
Viva.ro
Eliza, fiica Adrianei Iliescu, nu a mai fost văzută demult, însă cele mai recente imagini cu ea chiar fac înconjurul internetului, grație unui mini-detaliu, care a atras din prima secundă atenția tuturor. Ce au putut observa oamenii

Monden

Ana Lotts Nicolau, CEO editura Nemira, dialog inedit la „Dincolo de copertă” despre corp, sănătate și subiecte care încă incomodează. „Sunt lucruri care ar trebui discutate la școală”
Exclusiv
Stiri Mondene 06 mart.
Ana Lotts Nicolau, CEO editura Nemira, dialog inedit la „Dincolo de copertă” despre corp, sănătate și subiecte care încă incomodează. „Sunt lucruri care ar trebui discutate la școală”
Feli Donose revine în forță cu un nou proiect muzical. Anunțul făcut de artistă. „Un fel de traseu al vieții mele”
Stiri Mondene 06 mart.
Feli Donose revine în forță cu un nou proiect muzical. Anunțul făcut de artistă. „Un fel de traseu al vieții mele”
Parteneri
Cum arată vila de 500.000 de euro în care locuiesc Antonia și Alex Velea. Imagini din casa ca-n filme
TVMania.ro
Cum arată vila de 500.000 de euro în care locuiesc Antonia și Alex Velea. Imagini din casa ca-n filme
Cât ar putea costa o pâine după scumpirile la gaze şi carburanţi
ObservatorNews.ro
Cât ar putea costa o pâine după scumpirile la gaze şi carburanţi
Ultima oră! Încă un star din ”Dallas” a murit! Este zi de doliu în rândul fanilor serialului care ne ținea lipiți de televizoare, de la mic la mare
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Încă un star din ”Dallas” a murit! Este zi de doliu în rândul fanilor serialului care ne ținea lipiți de televizoare, de la mic la mare
Parteneri
Anamaria s-a despărțit de superstarul care câștigă 46 de milioane de dolari pe sezon » Detaliul care i-a alarmat pe fani
GSP.ro
Anamaria s-a despărțit de superstarul care câștigă 46 de milioane de dolari pe sezon » Detaliul care i-a alarmat pe fani
Încă un cuplu fericit în handbalul românesc » Mesaje la un an de relație: „Te iubesc mai mult decât orice”
GSP.ro
Încă un cuplu fericit în handbalul românesc » Mesaje la un an de relație: „Te iubesc mai mult decât orice”
Parteneri
Prețul petrolului depășește 90 de dolari pe baril pentru prima dată în ultimii doi ani, pe fondul războiului din Iran
Mediafax.ro
Prețul petrolului depășește 90 de dolari pe baril pentru prima dată în ultimii doi ani, pe fondul războiului din Iran
Bărbat ucis de propriul frate și aruncat în...
StirileKanalD.ro
Bărbat ucis de propriul frate și aruncat în...
S-a dat alarma în Covasna! Autoritățile au început căutările după ce Emil Gânj ar fi fost văzut într-o pădure
Wowbiz.ro
S-a dat alarma în Covasna! Autoritățile au început căutările după ce Emil Gânj ar fi fost văzut într-o pădure
Promo
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Advertorial
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Donald Trump cere sprijinul Europei în conflictul cu Iranul: „Toți aliații să colaboreze în această misiune”
Wowbiz.ro
Donald Trump cere sprijinul Europei în conflictul cu Iranul: „Toți aliații să colaboreze în această misiune”
Cum a fost ucis ayatollahul Ali Khamenei. Operațiunea ultra secretă făcută de CIA și Mossad. “Cunoșteam Teheranul cum cunoaștem Ierusalimul&quot;
Redactia.ro
Cum a fost ucis ayatollahul Ali Khamenei. Operațiunea ultra secretă făcută de CIA și Mossad. “Cunoșteam Teheranul cum cunoaștem Ierusalimul&quot;
Giulia, „frumoasa de la Crucea Roșie, a murit la doar 19 ani după ce... Vezi mai mult
KanalD.ro
Giulia, „frumoasa de la Crucea Roșie, a murit la doar 19 ani după ce... Vezi mai mult

Politic

Cristian Tudor Popescu și-a enervat cititorii după ce a scris că Nicușor Dan este „înapoiat mintal și prost”: „Unfollow. Doar AUR-iștii vă mai citesc”
Politică 06 mart.
Cristian Tudor Popescu și-a enervat cititorii după ce a scris că Nicușor Dan este „înapoiat mintal și prost”: „Unfollow. Doar AUR-iștii vă mai citesc”
Protest în fața Palatului Cotroceni împotriva numirilor din Justiție. Nicușor Dan: „Am de o sută de ori mai multe informații decât dumneavoastră”
Politică 06 mart.
Protest în fața Palatului Cotroceni împotriva numirilor din Justiție. Nicușor Dan: „Am de o sută de ori mai multe informații decât dumneavoastră”
Parteneri
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
ZiaruldeIasi.ro
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
Ședință foto incendiară cu una din cele mai frumoase prezentatoare din lume. E însărcinată a doua oară, dar nu a ținut cont de asta
Fanatik.ro
Ședință foto incendiară cu una din cele mai frumoase prezentatoare din lume. E însărcinată a doua oară, dar nu a ținut cont de asta
Bacterii modificate genetic, noua armă împotriva cancerului
Spotmedia.ro
Bacterii modificate genetic, noua armă împotriva cancerului