O fetiță de 6 ani și-a pierdut ambii părinți

Pe 23 februarie, aproape de ora 18.00, soții Dan și Cătălina Popa, de 45 și 40 de ani, și-au pierdut viața într-un accident rutier pe DN 2B, între localitățile Lacu-Sărat și Silistraru.

Mașina în care se aflau, împreună cu fiica lor de doar 6 ani, a fost lovită frontal de un șofer de 35 de ani care a intrat pe contrasens. Fetița a supraviețuit, însă părinții săi au murit pe loc.

Conform presei locale, vinovatul, care a fost condamnat anterior în 2024 pentru conducere sub influența alcoolului, este internat în spital.

Șofer cu permisul suspendat și două condamnări anterioare, live pe Tiktok în timpul accidentului

Pe 2 martie, în jurul orei 16.30, un alt accident șocant a avut loc în intersecția Gării-Griviței din municipiul Brăila. Un șofer de 37 de ani, cu permisul suspendat și două condamnări anterioare pentru conducere fără permis, a trecut pe culoarea roșie a semaforului și a provocat un carambol.

Două mașini au fost avariate în urma coliziunii, iar vehiculul său s-a izbit de un stâlp. Polițiștii au confirmat că bărbatul transmitea live pe TikTok în momentul accidentului.

Un șofer de 30 de ani, Cosmin, a fost grav rănit și se află la Terapie Intensivă. În plus, o femeie de 59 de ani, Eda, care se afla pe trotuar, a suferit răni extrem de grave, pierzând un picior în urma impactului. Șoferul vinovat a fost arestat preventiv.

Tragedii pe DN 21

Pe 6 martie, un brăilean de 69 de ani, aflat la volanul unei Toyota, a intrat pe contrasens pe DN 21, la intrarea în localitatea Lanurile, și a lovit frontal un TIR.

Deși șoferul a supraviețuit cu răni grave, cele două pasagere din mașina sa, de 60 și 65 de ani, au decedat. Una dintre victime era soția șoferului.

Tot pe 6 martie, la ora 20.30, un alt accident mortal a zguduit județul Brăila. Două autoturisme s-au ciocnit violent pe raza localității Însurăței. În urma impactului, unul dintre șoferi a murit, iar celălalt a fost transportat de urgență la spital.