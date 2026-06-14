Acestea sunt primele arestări în cadrul anchetei privind uciderea a peste 40 de civili kosovari de către forțele sârbe, în satul Recak, în ianuarie 1999.

„Aceste persoane au fost identificate ca aparținând unităților speciale ale poliției sârbe în momentul în care au participat la operațiunea din 5 ianuarie 1999, din Recak”, a declarat procurorul Ilir Morina.

Cei cinci polițiști sârbi au fost arestați în cadrul celei de-a doua anchete deschise de justiția kosovară în cazul masacrului de la Recak. O audiere preliminară privind 21 de sârbi acuzați, inclusiv foști oficiali de rang înalt ai poliției sârbe, este programată pentru 20 iulie.

Cazul care implică cele cinci persoane arestate duminică a fost denumit „Recak 2”.

Rechizitoriul pentru prima anchetă se referă la acuzații de crimă, tortură, tratamente inumane, distrugeri de proprietăți și deportări de civili albanezi din Kosovo.

Printre cei anchetați se află fostul șef al poliției sârbe Obrad Stevanović și fostul șef al serviciilor secrete Rade Marković, precum și doi generali și doi colonei.

Întrucât cei 21 de acuzați sunt fugari, procurorii kosovari au solicitat ca procesul să aibă loc în contumacie.

În timpul operațiunii de la Recak, 42 ​​de civili kosovari au fost uciși brutal, conform rechizitoriului.

Acest masacru a fost una dintre cele mai grave crime comise împotriva civililor în timpul războiului din Kosovo din 1998-1999. Masacrul de la Recak a devenit un punct de cotitură în conflict, indignând opinia publică internațională și declanșând campania de bombardamente NATO împotriva forțelor liderului sârb de la acea vreme, Slobodan Miloșević.

Campania s-a încheiat cu retragerea trupelor sârbe din Kosovo, înființarea unei misiuni ONU în teritoriu și, în cele din urmă, cu declararea independenței țării în 2008. Cu toate acestea, Belgradul încă nu recunoaște independența Kosovo.

Peste 13.000 de oameni au murit în timpul conflictului din Kosovo, în principal kosovari.

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