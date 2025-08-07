Suspectul a folosit arma personală

Acesta a fost identificat ca fiind sergentul Quornelius Radford, în vârstă de 28 de ani, care a folosit o armă personală, nu una militară.

Oficialii nu au oferit detalii clare privind motivul atacului, dar au confirmat că toți cei cinci soldați răniți sunt în stare stabilă și se așteaptă să se recupereze.

Generalul de brigadă John Lubas, comandantul Diviziei a 3-a de Infanterie, a lăudat soldații care au intervenit, afirmând că acțiunea lor a prevenit posibile victime suplimentare.

Radford, care s-a înrolat în ianuarie 2018 și lucra ca sergent de aprovizionare, nu fusese detașat anterior. El urma să se prezinte în instanță pe 20 august în Hinesville, oraș situat lângă bază, într-un caz legat de conducerea sub influența alcoolului și trecerea pe roșu, fapte comise în luna mai.

În acel caz, i s-a prelevat sânge și a fost eliberat pe cauțiune de 1.818 dolari. Avocatul său, Sneh Patel, care îl reprezintă în dosarul de circulație, a refuzat să comenteze alte aspecte, invocând confidențialitatea profesională.

Fort Stewart găzduiește mii de soldați americani

Incidentul s-a petrecut în zona complexului Brigăzii a 2-a Blindate de Luptă, forțele de ordine fiind chemate înainte de ora 11.00. Radford a fost arestat la ora 11.35, iar carantina impusă în bază a fost ridicată după circa o oră.

Recomandări Mircea Cărtărescu, scriitor: „Ion Iliescu a fost un «comunist cu față umană», o formă mai perfidă a totalitarismului comunist. Fiindcă în definitiv nu există comuniști cu față umană, ci doar comuniști cu mască umană”

Fort Stewart, situat la aproximativ 64 de kilometri sud-vest de Savannah, este cel mai mare post militar american din estul râului Mississippi și găzduiește mii de soldați și familiile acestora. Brigada a 2-a de Luptă Blindată, cunoscută și sub numele de „Brigada Spartană”, a fost formată în 2016 și este considerată una dintre cele mai moderne unități de luptă terestră ale armatei.

Președintele Donald Trump a condamnat atacul, descriindu-l pe Radford drept „o persoană oribilă”. Directorul adjunct al FBI, Dan Bongino, a anunțat că agenția sprijină investigația.

Acest incident readuce în atenție problema siguranței în bazele militare americane, presupus printre cele mai securizate locuri din țară. Unul dintre cele mai grave atacuri de acest fel a avut loc în 2009, când un psihiatru al armatei a ucis 13 persoane și a rănit peste 30 la Fort Hood, Texas.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE