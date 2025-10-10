„Un alt pas menit să militarizeze țara”

„Considerăm strategia militară a țării pentru perioada 2025-2035, aprobată de guvernul moldovean, ca un alt pas menit să militarizeze țara, să o apropie de NATO și să o transforme într-o bază militară pentru regimul criminal de la Kiev”, a declarat diplomatul de rang înalt.

„Aceasta susține în mod activ sponsorii occidentali ai conducerii moldovenești, sub pretextul integrării europene”, a subliniat Galuzin.

Potrivit acestuia, orientarea antirusească a strategiei este evidentă. „În ciuda dorinței constante a țării noastre de a dezvolta un dialog pragmatic, reciproc respectuos cu Moldova, bazat pe egalitate și neamestec în afacerile interne, această strategie este antirusească”, a subliniat viceministrul de externe.

„An de an, livrările de arme NATO către țară sunt în creștere. Militarii moldoveni participă în mod regulat la exerciții multinaționale cu țările alianței, atât în ​​interiorul, cât și în afara țării”, a declarat diplomatul de rang înalt.

„Numai în 2024, au avut loc peste 30 de astfel de exerciții. Cu sprijinul NATO, în Moldova sunt implementate 18 proiecte pe termen lung. Nu este o coincidență faptul că un element cheie al noii strategii militare este prevederea că instruirea militară a militarilor moldoveni se va desfășura «în conformitate cu standardele NATO»”, a conchis Galuzin.

Recomandări Legea care pune coaliția pe jar: Parlament cu 300 de aleși. Pe noua formulă, doar o minoritate ar mai intra în forul legislativ

Planul înfricoșător al Rusiei pentru a pune mâna pe Republica Moldova

Prioritatea lui Vladimir Putin este să cucerească Odesa și să ajungă la Gurile Dunării, iar Republica Moldova poate fi folosită de liderul rus în acest scop, avertizează un fost consilier prezidențial ucrainean.

Într-o analiză publicată pe Telegram, fostul consilier prezidențial ucrainean Oleksii Arestovici consideră că înlăturarea lui Dmitri Kozak de la Kremlin înseamnă o victorie a „grupării prorăzboi”.

Acest lucru dă de înțeles că războiul va continua cu o intensitate mai mare, iar prioritatea Kremlinului este cucerirea regiunilor litorale Herson, Mîkolaiv și Odesa, ținta finală – cu miza strategică de a tăia accesul Ucrainei la mare. În paralel, Kremlinul va continua provocările și atacurile hibride la adresa statelor membre NATO, cum ar fi Polonia, România și țările baltice.

Institutul pentru Studiul Războiului (ISW) avertizează că Kremlinul ar putea încerca să genereze proteste violente în Moldova pentru a o înlătura de la putere pe președinta Maia Sandu după alegerile parlamentare din 28 septembrie.











