Cotizații de 22,68 de milioane de lei

Nivelul cotizațiilor a ajuns în cadrul PSD la 22,68 de milioane de lei, potrivit ultimului raport publicat de AEP și apărut în Monitorul Oficial. Cea mai mare cotizație identificată de Libertatea de la o filială a fost cea de la PSD Dolj (controlată de Claudiu Manda și Lia Olguța Vasilescu), cu 682.500 de lei, în mai, în timp ce pe locul doi a fost PSD Olt (controlat de Paul Stănescu), cu 666.571 de lei, în aprilie 2024. Locul trei e completat tot de PSD Dolj, 471.696 de lei, în aprilie.

În 2024 au fost doar șase donatori care au dat partidului peste 10 salarii de bază minim brute, însumând 684.000 de lei. Cea mai mare sumă, 170.000 de lei, a fost dată de Dumitru Beschiu către PSD Sibiu, iar borna de 100.000 a mai fost atinsă de Ion Seche (bani dați către PSD Brașov) și George Alex Filoti către PSD Prahova.

Totalul sumei firmelor care au donat către PSD ajunge la 3,18 milioane de lei, din partea unor companii ale căror date le știm, în timp de suma totală a donațiilor confidențiale, după cum e prezentat în documentul oficial, a fost de 2,99 de milioane de lei.

Fiind un an electoral, nu mai puțin de 84 de social-democrați au împrumutat partidul cu bani a căror valoare depășește 100 de salarii minime brute pe țară, ceea ce a dus la o valoare totală de 47,09 milioane de lei.

„Regina” contractelor cu statul, familia Moise și Nicușor Dan

În schimb, valoarea împrumuturilor de la societăți comerciale, care au dat peste 100 de salarii minime brute pe țară a ajuns la 37,35 milioane de lei. Una din cele mai mari rețele de sprijin a fost cea din jurul Mihaelei Neagu, cunoscută și ca „regina” contractelor cu statul, surprinsă la dezbaterile din toamna trecută în primul rând, între Paul Stănescu și Sorin Grindeanu. După cum a semnalat G4Media, pe persoană fizică au venit câte 650.000 de lei ca împrumut de la Elena Moise, parteneră oficială de afaceri a lui Neagu în anii trecuți (două din firmele acestora au asigurat curățenia la aeroportul Otopeni în 2018 pentru șase luni) și Vali Porojan, directorul general al Zahăr Premium Luduș, societate unde Neagu deține 44,53% din acțiuni. Transilvania Juu Taku Group SRL, unde Vali Porojan are 50% din acțiuni și e și administrator, conform Termene.ro, a mai dat un împrumut de 1,6 milioane de lei către PSD.

Însă sprijin financiar pentru PSD a venit și de la Elite Architectural Design, în valoare de 1,6 milioane de lei. Firma îl are ca acționar (100%) pe Costin Sebastian Moise, fiul lui Elena Moise, fost consilier general PMP și fost deputat, în timp ce tatăl său Vasile Moise, prezentat în presa din ultimii ani fie ca un fost apropiat de fostul baron PDL Florin Popescu, fie ca bulibașa din Târgoviște, fost lider județean (Dâmbovița) al Partida Romilor, e administratorul firmei. Alți 1,65 de milioane de lei au venit de la Redpoint Management Solutions, unde administrator e Ionela Laura Dicu, fiica Elenei Moise și sora lui Costin Sebastian Moise.

Redpoint Management Solutions e deținută de Elite Urban Environment SRL, societate comercială unde Ionela Laura Dicu are 45% din părțile sociale și unde este administrator. Dicu e un personaj controversat despre care Rise Project scria în 2020 că a fost parte dintr-un tun imobiliar estimat la aproximativ 50 de milioane de euro.

Însă familia extinsă Moise a jucat la mai multe capete în zona politică. Surse politice au precizat pentru Libertatea că Ionela Laura Dicu, fiica Elenei Moise, a sponsorizat și campania lui Nicușor Dan cu aproximativ 100.000 de euro. În ultimele săptămâni, primarul general a fost întrebat de mai multe ori de numele marilor sponsori, însă acesta nu a vrut să vorbească despre ei, precizând că va fi făcut numele lor public în viitor.

„Legea obligă la comunicare către stat a donatorilor cu peste 5.000 de lei, ceea ce eu am făcut pentru 2024. Şi, dacă vă uitaţi pe declaraţia de avere pe care am depus-o odată cu dosarul de candidatură la Preşedinţie, o să vedeţi o listă destul de consistentă cu oameni care au donat peste 5.000 de lei. Voi face acelaşi lucru în următoarea declaraţie de avere, dar atât timp cât nu am acceptul oamenilor acestora să le fac public numele acum, nu o s-o fac. Sunt oameni de afaceri care au afaceri absolut corecte”, a precizat Dan, într-o conferință de presă din 7 aprilie, în a patra zi oficială de campanie.

Fotografii: Hepta

