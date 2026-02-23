Sâmbătă, 21 februarie, descinderi au avut loc la două saloane de masaj erotic din Capitală, care, conform anchetatorilor, funcționau ca paravan pentru activități de prostituție.

În urma perchezițiilor, Alina Cotabiță, văduva cântărețului Gabriel Cotabiță, alături de alte șapte persoane, a fost reținută de poliție într-un dosar de proxenetism. Potrivit surselor Libertatea, Alina Cotabiță administra unul dintre cele două saloane de masaj din București unde se practica prostituția, ocupându-se de promovarea acestora și a angajatelor pe rețelele sociale și site-uri diverse. Ulterior, ea a fost plasată în arest la domiciliu.

Cine e Alina Cotabiță

Alina Cotabiță sau Alina Gabriela Munteanu, pe numele ei de fată, lucrează în domeniul IT și are 44 de ani. Pe Gabriel Cotabiță l-a cunoscut în anul 2010, atunci când a participat la unul dintre concertele lui. După concert, ea i-a trimis un mesaj de apreciere, iar el i-a răspuns.

„Ne-am cunoscut în 2010. După un spectacol al lui, la care am fost şi care mi-a plăcut mult. După concert, i-am dat un mesaj pe Facebook, ca un fan obişnuit. Dar nu înrăit…Am rămas surprinsă că mi-a răspuns el, şi nu PR-ul, şi chiar repede, la vreo două ore după concert.

Apoi, de Sfântul Mihail şi Gavril, i-am urat «La mulţi ani!». Mi-a urat şi el mie, dar mi-a scris şi ceva de genul «Să-ţi păstrezi zâmbetul fermecător». Am mai vorbit de câteva ori pe chat privat. Până la urmă, m-a invitat la o cafea, iar eu am acceptat. Şi uite aşa, de la o cafea şi-un film şi altă cafea, şi alt film… au trecut ani de zile”, declara Alina Gabriela Munteanu într-un interviu mai vechi.

De ce Alina nu a avut copii cu Gabriel Cotabiță

În noiembrie 2024, Alina Cotabiță a rămas văduvă, artistul s-a stins din viață la 69 de ani. Nu au avut copii, fetele lui din primul mariaj, Milena, Aela și Eliza, s-au împotrivit.

Invitat în urmă cu ani de zile la OK!TV, Gabriel Cotabiță a făcut declarații despre apariția unui alt copil cu cea de-a doua sa soție.

„În primul rând, că nu poate şi cred că nici nu ne-ar conveni amândurora. Am deja trei copii. Problema este în felul următor: dacă ar fi problema de copii cu Alina, în momentul respectiv fetele mele n-ar mai vorbi cu mine niciodată. Asta a fost condiţia: băi, te însori, dar să nu mai faci alţi copii. Eu n-am zis nimic.

Problema e că Alina e cu un an de zile mai mare decât ele şi automat… Deşi par că sunt moderne, sunt rămase pe stilul vechi. Mama lor rămâne mama lor, orice ar fi. Am trăit ani de zile împreună, avem trei copii, ne leagă foarte multe lucruri. Ea deja s-a recăsătorit – lucru cu care n-au fost de-acord. Norocul lor este că mama lor nu mai poate face copii, că a avut o problemă şi nu mai are posibilitatea. Dar la mine încă e posibil…”, a spus Gabriel Cotabiță.

