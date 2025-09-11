Cine e Jean Sasu, patronul de club înjunghiat pe stradă, care a împrumutat PSD cu 3,7 milioane de lei în 2024

Soția lui Sasu a împrumutat și ea partidul condus de Sorin Grindeanu

Datele strânse de organizația neguvernamentală Expert Forum arată că Jean Sasu s-a plasat în galeria persoanelor care au dat cele mai mari împrumturi. Pe persoană fizică, Jean Sasu a împrumut PSD cu 500.000 de lei pe 3 iunie 2024, banii fiind primiți înapoi pe 31 ianuarie 2025, conform datelor din Monitorul Oficial.

De asemenea, Sasu a mai dat dat bani prin două din firmele sale, EUPHORICH WORLD – S.R.L (deține 100% din acțiuni) și ISC ESTATE S.R.L. (unde deține 67% din acțiuni). Fiecare din cele două societăți comerciale au împrumutat PSD cu câte 1,6 milioane de lei, în luna octombrie a anului trecut, așadar în plină campanie pentru parlamentareși prezidențiale. Pentru societățile comerciale banii au fost dați înapoi în aprilie anul acesta.

Tot din proximitatea lui Sasu, bani către PSD au fost dați și de soția sa, Ana Maria, prin societatea comercială Youth Essentials (unde deține 50% din acțiuni și e administrator), conform Expert Forum. E vorba de încă 1,6 milioane de lei dați la final de octombrie și primiți înapoi în aprilie.

Jean Sasu, patronului clubului NUB. Foto: Facebook

De la casier la patron

În urmă cu doi ani PRO TV făcea o scurtă prezentare a lui Jean Sasu, în urma înjunghierii sale în nordul Capitalei. „Jean Sasu are 36 de ani, a absolvit Facultatea de Drept și în cadrul unui interviu a recunoscut că întotdeauna a iubit viața de noapte. Din acestă pasiune a încercat să își deschidă o afacere, iar după o primă investiție nereușită, și-a găsit asociații potriviți și împreună cu ei au fondat Nuba. Până la marele succes, Jean Sasu a lucrat în poziția de casier încă de la 20 de ani, iar mai apoi a ajuns la funcția de director de sucursală la mai multe bănci, printre care Marfin Bank și Volksbank”, scria PRO TV.

Potrivit lui Sasu, timp de zece ani a „testat piața” în ceea ce privește partea de distracție, ceea ce l-a ajutat în momentul în care a avrut să construiască un brand.

Înjunghiat în plină zi

Pe 20 aprilie 2023, Jean Sasu a fost înjunghiat în fața localului Nuba Cafe din Dorobanți, înjunghierea fiind cu un briceag sau cuțit în zona feselor, după cum declara unul dintre coacționarii companiei pentru Libertatea.

Potrivit imaginilor de pe camerele de supraveghere, Sasu, care era însoțit de cumnata sa în momentul în care a ieșit din local, a fost atacat de la spate de un bărbat cu șapcă albastră și care a venit în fugă.

Ulterior s-a aflat că cel care îl atacase era un mafiot de origine albaneză, Elis Rroshkodoli. Un an mai târziu, albanezul a fost asasinat în orașul Skhodra din nord-vestul Albaniei, fiind împușcat de mai multe ori cu o armă automată cu amortizor.

Clubul Nuba, Sasu și Sorin Grindeanu

Anul trecut G4Media a prezentat mai multe fotografii cu Sorin Grindeanu la petreceri desfășurate în Clubul Nuba, acesta fiind însoțit de fosta sa colegă de partid, Laura Vicol.

„Laura Vicol și Sorin Grindeanu sunt clienți tradiționali ai cluburilor Nuba, presa menționând prezența lor, în noiembrie 2022, la cel din București. Anul trecut, la începutul lunii decembrie, în spațiul public au apărut mai multe fotografii de la petrecerea organizată de Nuba la clubul deținut în Poiana Brașov, în imagini putând fi văzuți cei doi membri PSD și membri ai familiilor lor. Aceștia și-au petrecut la munte minivacanța de 1 Decembrie”, scria G4Media.

De altfel, conform sursei citate Nuba ar fi unul din localurile preferate ale lui Sorin Grindeanu și ale fostei șefe a Comisiei juridice din Camera Deputaților, Laura Vicol.

Fotografii: Facebook

