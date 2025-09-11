Cine e Jean Sasu, patronul de club înjunghiat pe stradă, care a împrumutat PSD cu 3,7 milioane de lei în 2024

Soția lui Sasu a împrumutat și ea partidul condus de Sorin Grindeanu

Datele strânse de organizația neguvernamentală Expert Forum arată că Jean Sasu s-a plasat în galeria persoanelor care au dat cele mai mari împrumturi. Pe persoană fizică, Jean Sasu a împrumut PSD cu 500.000 de lei pe 3 iunie 2024, banii fiind primiți înapoi pe 31 ianuarie 2025, conform datelor din Monitorul Oficial.

De asemenea, Sasu a mai dat dat bani prin două din firmele sale, EUPHORICH WORLD – S.R.L (deține 100% din acțiuni) și ISC ESTATE S.R.L. (unde deține 67% din acțiuni). Fiecare din cele două societăți comerciale au împrumutat PSD cu câte 1,6 milioane de lei, în luna octombrie a anului trecut, așadar în plină campanie pentru parlamentareși prezidențiale. Pentru societățile comerciale banii au fost dați înapoi în aprilie anul acesta.

Tot din proximitatea lui Sasu, bani către PSD au fost dați și de soția sa, Ana Maria, prin societatea comercială Youth Essentials (unde deține 50% din acțiuni și e administrator), conform Expert Forum. E vorba de încă 1,6 milioane de lei dați la final de octombrie și primiți înapoi în aprilie.

Jean Sasu, patronului clubului NUB. Foto: Facebook
Jean Sasu, patronului clubului NUB. Foto: Facebook
Putin transmite un mesaj clar lui Trump, Europei și Ucrainei: războiul se va încheia doar în condițiile dictate de el
Recomandări
Putin transmite un mesaj clar lui Trump, Europei și Ucrainei: războiul se va încheia doar în condițiile dictate de el

De la casier la patron

În urmă cu doi ani PRO TV făcea o scurtă prezentare a lui Jean Sasu, în urma înjunghierii sale în nordul Capitalei. „Jean Sasu are 36 de ani, a absolvit Facultatea de Drept și în cadrul unui interviu a recunoscut că întotdeauna a iubit viața de noapte. Din acestă pasiune a încercat să își deschidă o afacere, iar după o primă investiție nereușită, și-a găsit asociații potriviți și împreună cu ei au fondat Nuba. Până la marele succes, Jean Sasu a lucrat în poziția de casier încă de la 20 de ani, iar mai apoi a ajuns la funcția de director de sucursală la mai multe bănci, printre care Marfin Bank și Volksbank”, scria PRO TV.

Potrivit lui Sasu, timp de zece ani a „testat piața” în ceea ce privește partea de distracție, ceea ce l-a ajutat în momentul în care a avrut să construiască un brand.

Înjunghiat în plină zi

Pe 20 aprilie 2023, Jean Sasu a fost înjunghiat în fața localului Nuba Cafe din Dorobanți, înjunghierea fiind cu un briceag sau cuțit în zona feselor, după cum declara unul dintre coacționarii companiei pentru Libertatea.

Potrivit imaginilor de pe camerele de supraveghere, Sasu, care era însoțit de cumnata sa în momentul în care a ieșit din local, a fost atacat de la spate de un bărbat cu șapcă albastră și care a venit în fugă.

Ulterior s-a aflat că cel care îl atacase era un mafiot de origine albaneză, Elis Rroshkodoli. Un an mai târziu, albanezul a fost asasinat în orașul Skhodra din nord-vestul Albaniei, fiind împușcat de mai multe ori cu o armă automată cu amortizor.

Clubul Nuba, Sasu și Sorin Grindeanu

Anul trecut G4Media a prezentat mai multe fotografii cu Sorin Grindeanu la petreceri desfășurate în Clubul Nuba, acesta fiind însoțit de fosta sa colegă de partid, Laura Vicol.

„Laura Vicol și Sorin Grindeanu sunt clienți tradiționali ai cluburilor Nuba, presa menționând prezența lor, în noiembrie 2022, la cel din București. Anul trecut, la începutul lunii decembrie, în spațiul public au apărut mai multe fotografii de la petrecerea organizată de Nuba la clubul deținut în Poiana Brașov, în imagini putând fi văzuți cei doi membri PSD și membri ai familiilor lor. Aceștia și-au petrecut la munte minivacanța de 1 Decembrie”, scria G4Media.

De altfel, conform sursei citate Nuba ar fi unul din localurile preferate ale lui Sorin Grindeanu și ale fostei șefe a Comisiei juridice din Camera Deputaților, Laura Vicol.

Fotografii: Facebook

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Putin transmite un mesaj clar lui Trump, Europei și Ucrainei: războiul se va încheia doar în condițiile dictate de el

Reportajele și anchetele sunt mari consumatoare de timp și resurse. Din acest motiv, te invităm să susții munca jurnaliștilor printr-o donație. Aici găsești mai multe opțiuni prin care poți contribui la dezvoltarea altor materiale similare: libertatea.ro/sustine. Îți suntem recunoscători că ne citești și că ești alături de noi.

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Cora, soția lui Serghei Mizil, are o meserie mai puțin obișnuită. Pe mulți îi trec fiorii când află despre ocupația ei
Viva.ro
Cora, soția lui Serghei Mizil, are o meserie mai puțin obișnuită. Pe mulți îi trec fiorii când află despre ocupația ei
„Trebuie să fac o mărturisire”. Cătălin Scărlătescu, mesaj neașteptat după ce toată lumea a aflat că s-a despărțit de fosta iubită, Doina Teodoru, și și-a petrecut vara în compania unei tinere blonde. Ce a spus acum celebrul bucătar
Unica.ro
„Trebuie să fac o mărturisire”. Cătălin Scărlătescu, mesaj neașteptat după ce toată lumea a aflat că s-a despărțit de fosta iubită, Doina Teodoru, și și-a petrecut vara în compania unei tinere blonde. Ce a spus acum celebrul bucătar
Gina Pistol, dezvăluiri despre căsnicia cu Smiley. Cum l-a cucerit prezentatoarea pe artist: "L-am atras în capcană..."
Elle.ro
Gina Pistol, dezvăluiri despre căsnicia cu Smiley. Cum l-a cucerit prezentatoarea pe artist: "L-am atras în capcană..."
gsp
La un pas de tragedie! » Imagini dure: „Era să mor. Uitați-vă la mâna mea”
GSP.RO
La un pas de tragedie! » Imagini dure: „Era să mor. Uitați-vă la mâna mea”
Secretele longevității cu Nadia Comăneci: „40 de minute pe zi, oriunde m-aș afla”
GSP.RO
Secretele longevității cu Nadia Comăneci: „40 de minute pe zi, oriunde m-aș afla”
Parteneri
Ultima oră! Omul de televiziune, găsit mort în casă, iar primele ipoteze sunt cumplite. Descoperirea făcută în locuința lui. Un final mult prea grăbit pentru un om plin de energie și carismă
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Omul de televiziune, găsit mort în casă, iar primele ipoteze sunt cumplite. Descoperirea făcută în locuința lui. Un final mult prea grăbit pentru un om plin de energie și carismă
Îngrijorare la Palatul Regal! Prințesa Kate Middleton, mai fragilă ca niciodată. Imaginile recente cu ea au arătat o transformare imposibil de ignorat și au rupt inimile celor care o admiră
Avantaje.ro
Îngrijorare la Palatul Regal! Prințesa Kate Middleton, mai fragilă ca niciodată. Imaginile recente cu ea au arătat o transformare imposibil de ignorat și au rupt inimile celor care o admiră
Cine este Adrian Ciobanu, iubitul Cabiriei Morgenstern, și cum arată bărbatul cu 37 de ani mai în vârstă decât ea. Vezi povestea lor completă
Tvmania.ro
Cine este Adrian Ciobanu, iubitul Cabiriei Morgenstern, și cum arată bărbatul cu 37 de ani mai în vârstă decât ea. Vezi povestea lor completă

Alte știri

Tânăr filmat pe trotinetă pe autostrada A3 București - Ploiești, în toiul nopții și fără cască de protecție
Știri România 21:01
Tânăr filmat pe trotinetă pe autostrada A3 București – Ploiești, în toiul nopții și fără cască de protecție
Rezultatele loto din 11 septembrie 2025. Numerele câștigătoare extrase joi
Știri România 19:02
Rezultatele loto din 11 septembrie 2025. Numerele câștigătoare extrase joi
Parteneri
Ramzan Kadîrov a ajuns o umbră. De la imaginea de lider dur, la pacient dependent de dializă. Cine conduce, în realitate, statul cecen
Adevarul.ro
Ramzan Kadîrov a ajuns o umbră. De la imaginea de lider dur, la pacient dependent de dializă. Cine conduce, în realitate, statul cecen
Ce pasiune periculoasă are Ioana Țiriac, unica fiică a lui Ion Țiriac. Moștenitoarea imperiului Țiriac i-a uimit pe toți
Fanatik.ro
Ce pasiune periculoasă are Ioana Țiriac, unica fiică a lui Ion Țiriac. Moștenitoarea imperiului Țiriac i-a uimit pe toți
Charlie Kirk, apropiatul lui Trump, a fost ucis în plin discurs la o universitate din Utah
Financiarul.ro
Charlie Kirk, apropiatul lui Trump, a fost ucis în plin discurs la o universitate din Utah

Monden

Cum arată Raluca Bădulescu complet nemachiată și fără perucă. Imaginile pe care nu le voia la TV
Stiri Mondene 18:13
Cum arată Raluca Bădulescu complet nemachiată și fără perucă. Imaginile pe care nu le voia la TV
Roxana Nemeș se pregătește să nască gemenii. Imagini cu vedeta în ultima lună de sarcină. „Iubiții mei mă vor face în curând mămică”
Stiri Mondene 17:45
Roxana Nemeș se pregătește să nască gemenii. Imagini cu vedeta în ultima lună de sarcină. „Iubiții mei mă vor face în curând mămică”
Parteneri
Channing Tatum și Inka Williams, PRIMA apariție pe covorul roșu în calitate de cuplu! La ce eveniment au participat actorul și iubita lui, cu 19 ani mai tânără decât el
Elle.ro
Channing Tatum și Inka Williams, PRIMA apariție pe covorul roșu în calitate de cuplu! La ce eveniment au participat actorul și iubita lui, cu 19 ani mai tânără decât el
Premierul Ilie Bolojan a făcut anunțul de care toată România se temea! Schimbarea pe care nimeni nu și-o dorea! Ce urmează
Unica.ro
Premierul Ilie Bolojan a făcut anunțul de care toată România se temea! Schimbarea pe care nimeni nu și-o dorea! Ce urmează
Imaginile despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus nemachiată, cu perucă versus fără perucă: „Vecinii nu mă recunosc”
Viva.ro
Imaginile despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus nemachiată, cu perucă versus fără perucă: „Vecinii nu mă recunosc”
Parteneri
Corina Dănilă, de nerecunoscut la 53 de ani! Cum arată acum actrița din „Numai iubirea”. A atras toate privirile la un eveniment monden
TVMania.ro
Corina Dănilă, de nerecunoscut la 53 de ani! Cum arată acum actrița din „Numai iubirea”. A atras toate privirile la un eveniment monden
Filmul asasinatului lui Charlie Kirk. Fuga suspectului pe acoperiș, surprinsă de martori. Autorul, încă liber
ObservatorNews.ro
Filmul asasinatului lui Charlie Kirk. Fuga suspectului pe acoperiș, surprinsă de martori. Autorul, încă liber
Calina și Catinca, scandal și derapaj cu echipa de producție de la Asia Express. Au uitat că totul e filmat. Momentul "murdar" care le-a scos din sărite: "E bătaie de jos"
Libertateapentrufemei.ro
Calina și Catinca, scandal și derapaj cu echipa de producție de la Asia Express. Au uitat că totul e filmat. Momentul "murdar" care le-a scos din sărite: "E bătaie de jos"
Parteneri
Gigi Becali, intervenție în forță imediat după Cipru - România: „N-a mai existat așa ceva, de ce îi chemi?!” + pe cine voia în teren: „Cei mai buni 2 români. Și nu-s ai mei!”
GSP.ro
Gigi Becali, intervenție în forță imediat după Cipru - România: „N-a mai existat așa ceva, de ce îi chemi?!” + pe cine voia în teren: „Cei mai buni 2 români. Și nu-s ai mei!”
Pierdut fără urmă! Nimeni nu știe ce mai face golgeterul României din 1991: „A dispărut, i s-au șters urmele!”
GSP.ro
Pierdut fără urmă! Nimeni nu știe ce mai face golgeterul României din 1991: „A dispărut, i s-au șters urmele!”
Parteneri
ELCEN anunță numirea unui director general interimar, după ce fostul șef a fost plasat sub control judiciar
Mediafax.ro
ELCEN anunță numirea unui director general interimar, după ce fostul șef a fost plasat sub control judiciar
Ce a spus care a ucis-o pe Iryna Zarutska, ucraineanca înjunghiată într-un metrou din SUA. Cum explică gestul șocant: „Am în creier...”
StirileKanalD.ro
Ce a spus care a ucis-o pe Iryna Zarutska, ucraineanca înjunghiată într-un metrou din SUA. Cum explică gestul șocant: „Am în creier...”
Ultimele cuvinte ale Irynei! Ce a APUCAT să spună înainte să moară este dureros
Wowbiz.ro
Ultimele cuvinte ale Irynei! Ce a APUCAT să spună înainte să moară este dureros
Promo
Reduceri spectaculoase la articolele de început de școală
Advertorial
Reduceri spectaculoase la articolele de început de școală
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Advertorial
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Parteneri
Atac armat pe terasa unui restaurant din Texas: un mort și cinci răniți. Atacatorul este căutat de poliție
Wowbiz.ro
Atac armat pe terasa unui restaurant din Texas: un mort și cinci răniți. Atacatorul este căutat de poliție
Drama prin care trecea profesoara găsită spânzurată împreună cu fiul ei de 7 ani. Femeia și-ar fi ucis copilul înainte. Detalii șocante din anchetă
StirileKanalD.ro
Drama prin care trecea profesoara găsită spânzurată împreună cu fiul ei de 7 ani. Femeia și-ar fi ucis copilul înainte. Detalii șocante din anchetă
Primele declarații ale bărbatului care a ucis-o pe Iryna Zarutska, tânăra refugiată ucraineană de 23 de ani
KanalD.ro
Primele declarații ale bărbatului care a ucis-o pe Iryna Zarutska, tânăra refugiată ucraineană de 23 de ani

Politic

Cine e Jean Sasu, patronul de club înjunghiat pe stradă, care a împrumutat PSD cu 3,7 milioane de lei în 2024
Exclusiv
Politică 20:00
Cine e Jean Sasu, patronul de club înjunghiat pe stradă, care a împrumutat PSD cu 3,7 milioane de lei în 2024
Nicușor Dan a anunțat când vor începe românii să simtă creșterea economică, după deciziile fiscale din acest an
Politică 19:44
Nicușor Dan a anunțat când vor începe românii să simtă creșterea economică, după deciziile fiscale din acest an
Parteneri
Ucraina lansează cel mai mare sistem de baterii din Europa de Est, cu ajutor american
Spotmedia.ro
Ucraina lansează cel mai mare sistem de baterii din Europa de Est, cu ajutor american
Ce s-a ales de fotbalistul român care a jucat la Dinamo și rupea plasele porților adversarilor în anii ’90. Ce face acum fostul golgheter al României de care puțini își mai amintesc
Fanatik.ro
Ce s-a ales de fotbalistul român care a jucat la Dinamo și rupea plasele porților adversarilor în anii ’90. Ce face acum fostul golgheter al României de care puțini își mai amintesc
Statuia emblematică a leului înaripat din Veneția e, de fapt, ”Made in China”
Spotmedia.ro
Statuia emblematică a leului înaripat din Veneția e, de fapt, ”Made in China”