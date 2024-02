După ce a anunțat moartea lui într-o postare pe Facebook, Mihai Albu revine și face noi mărturisiri despre Lecinius Albu. Fratele designerului era stabilit de mai bine de 30 de ani în Canada, acolo trăia cu familia lui, cu cei doi copii ai săi.

Totodată, Mihai Albu a explicat cum s-a stins din viață Lecinius, care era mai mare decât el cu 10 ani. „Albu Alexe Lecinius, îi spuneam Cinel, 71 ani, inginer electronist și cibernetician (absolvent a două facultăți), emigrat de 31 ani în Vancouver/Canada cu familia, cu doi copii. Un frate extrem de bun, grijuliu și implicat, mai ales că tatăl nostru a murit când eu aveam 16 ani și el 26”, a povestit Mihai Albu.

Și a continuat cu dezvăluirile despre Lecinius. „L-a marcat și pe el trecerea în neființă a mamei noastre, acum 5 luni. A făcut infarct și nu s-a mai putut face nimic, chiar dacă s-a încercat resuscitarea timp de 30 de minute.

Mihai Albu, despre Lecinius: „Are doi copii, mari acum, căsătoriți și cu copii, la rândul lor”

A fost exemplul meu de perseverență și de implicare, un om corect și muncitor. Deși a revenit în țară destul de rar, vorbeam cel puțin o dată pe săptămână pe video call în toți acești 31 ani. Are doi copii, mari acum, căsătoriți și cu copii, la rândul lor.

Unul dintre ei, cel mare poartă numele tatălui nostru, Longin. S-a născut îm anul în care tatăl nostru a decedat. Pe celălalt îl cheamă Bogdan. Fiul cel mare, Longin, locuiește cu familia în Vancouver, iar cel mic, Bogdan, locuiește cu familia sa în Edmonton. Sunt atât de marcat de pierderea fratelui, îmi este dor de el… Ușu cum îi ziceam eu (Lecinius/Cinel/Cinelușu/Ușu). Dumnezeu să-l odihnească!”, a declarat Mihai Albu pentru Click.

Și părinții lui Mihai Albu au murit

Cu o carieră impresionantă în lumea modei, Mihai Albu a dezvăluit în emisiunea „În oglindă” detalii mai puțin cunoscute despre drumul său către succes. Acesta a povestit despre perioada studenției, când a trăit din salariul mamei sale din cauza unei situații financiare dificile în care se afla.

Acele momente l-au determinat să lucreze intens la brandul Mihai Albu și să creeze piese unice. „Încă din timpul facultății, pentru că am avut o situație mai precară acasă, trăiam doar din salariul mamei… Așa am suferit pe chestia asta și atunci am lucrat foarte mult la brandul Mihai Albu, când nu le-a mai fost rușine femeilor să poarte o piesă pe care scrie un nume românesc”, a spus Mihai Albu.

Pe lângă aceste confesiuni despre cariera sa, Mihai Albu a făcut și o dezvăluire dureroasă legată de pierderea tatălui său. La doar 16 ani, a primit vestea tragică că tatăl său a suferit un infarct pe stradă și a încetat din viață. Acest moment a reprezentat o traumă profundă, dar l-a învățat și să privească viața cu determinare și să aprecieze fiecare moment al acesteia.

Într-o dimineață, pe la ora 5.30 a sunat Miliția la ușă. M-am trezit, am deschis ușa și m-au anunțat că a murit tata. Vă dați seama, la 16 ani, a fost un șoc… A făcut infarct pe stradă”, a povestit Mihai Albu despre modul în care a aflat vestea morții tatălui său.

În august 2023 a murit și mama lui Mihai Albu, aceasta avea 95 de ani. „Drum lin spre ceruri, MAMI”, a fost mesajul postat de el.

