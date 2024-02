În vârstă de 61 de ani, Mihai Albu trece printr-o perioadă grea, de suferință. Creatorul de pantofi e în doliu după ce fratele lui, Lecinius, a murit. Până acum se credea că acesta e singur la părinți, că nu are frați sau surori.

Niciodată, până astăzi, 3 februarie 2024, Mihai Albu nu a vorbit despre fratele lui, care era mai mare decât el cu 10 ani. Acum a anunțat trecerea lui în neființă, a postat chiar și o fotografie cu Lecinius. „Nu reușesc să găsesc cuvintele potrivite pentru a exprima tristețea și suferința provocate de neașteptata trecere în neființă a bunului meu frate Lecinius. Dumnezeu sa îl odihneasca în pace!”, a transmis public Mihai Albu, care în august 2023 și-a înmormântat mama.

„Condoleanțe! Nu știam că ai un frate”, i-a scris o urmăritoare pe Facebook lui Mihai Albu, care a reacționant, oferind și câteva informații despre Lecinius. „Da, cu zece ani mai mare. Poza este făcută acum zece zile… Uite cum în cinci luni am pierdut și mamă și frate”, a mai adăugat el.

„Sunt alāturi de tine prieten drag, condoleanțe! Dumnezeu sā-l ocroteascā şi odihneascā în pace”, „Condoleanțe! Dumnezeu să îl odihnească! Fii puternic pentru tine și fiica ta! Multă sănătate vă doresc!”, „Dumnezeu să-l odihnească în pace! Sincere condoleanțe!”, i-au scris fanii lui Mihai Albu.

Printre aceștia s-a remarcat și Alin Gălățescu, criticul de modă. „RIP (n.r. Rest in peace – Odihnească-se în pace”, a fost mesajul lui pentru Mihai Albu.

Părinții lui Mihai Albu au murit

Cu o carieră impresionantă în lumea modei, Mihai Albu a dezvăluit în emisiunea „În oglindă” detalii mai puțin cunoscute despre drumul său către succes. Acesta a povestit despre perioada studenției, când a trăit din salariul mamei sale din cauza unei situații financiare dificile în care se afla. Acele momente l-au determinat să lucreze intens la brandul Mihai Albu și să creeze piese unice.

„Încă din timpul Facultății, pentru că am avut o situație mai precară acasă, trăiam doar din salariul mamei… Așa am suferit pe chestia asta și atunci am lucrat foarte mult la brandul Mihai Albu, când nu le-a mai fost rușine femeilor să poarte o piesă pe care scrie un nume românesc”, a spus Mihai Albu.

Pe lângă aceste confesiuni despre cariera sa, Mihai Albu a făcut și o dezvăluire dureroasă legată de pierderea tatălui său. La doar 16 ani, a primit vestea tragică că tatăl său a suferit un infarct pe stradă și a încetat din viață.

Acest moment a reprezentat o traumă profundă, dar l-a învățat si să privească viața cu determinare și să aprecieze fiecare moment al acesteia. Într-o dimineață, pe la ora 5:30 a sunat Miliția la ușă. M-am trezit, am deschis usa si m-au anunțat că a murit tata. Vă dați seama, la 16 ani, a fost un șoc… A făcut infarct pe stradă”, a povestit Mihai Albu despre modul în care a aflat vestea morții tatălui său.

În august 2023 a murit și mama lui Mihai Albu, aceasta avea 95 de ani. „Drum lin spre ceruri, MAMI”, a fost mesajul postat de el.

