Stabilit în Ploiești din 2007, Apollo este cunoscut pentru talentul său în muzica grecească tradițională, fiind atât cântăreț, cât și chitarist.

Apollo Aidonis Evangelos, în vârstă de 25 de ani, este cântăreț și solist de muzică grecească, stabilit de peste 15 ani în Ploiești. Originar din Salonic, Grecia, acesta s-a mutat în România în anul 2007, alături de familia sa, într-un context marcat de schimbări economice majore.

Deși copilăria sa în România a fost marcată de provocări, inclusiv episoade de bullying în școala generală, Apollo a reușit să se integreze complet în comunitatea ploieșteană.

Mama sa a cântat, iar sora sa a studiat canto, inspirație care l-a condus să urmeze Liceul de Muzică și să studieze chitara la Colegiul de Artă «Carmen Sylva».

Pe lângă cariera artistică, Apollo a urmat Facultatea de Ingineria Petrolului și Gazelor din Ploiești, continuând o tradiție de familie, aceeași facultate fiind absolvită și de tatăl și sora sa.

Apariția sa în fața românilor din întreaga țară marchează un pas important în cariera sa artistică, potrivit observatorulph.