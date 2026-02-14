A bifat o tranzacție istorică

Tânăra demonstrează o viziune de business remarcabilă. După studii de elită în Marea Britanie, Karina a preluat frâiele diviziei de investiții a familiei, recent bifând o tranzacție istorică prin preluarea proprietăților ce includ spații Carrefour.

Ascensiunea Karinei Pavăl pe piața investițiilor este fulminantă. Numele moștenitoarei imperiului Dedeman devine sinonim cu tranzacțiile de calibru.

După succesul din sectorul farma, unde a coordonat o achiziție majoră, Karina Pavăl atrage din nou atenția investitorilor prin preluarea activelor imobiliare ale hipermarketurilor Carrefour, marcând o nouă etapă în expansiunea Pavăl Holding.

Frații Adrian și Dragoș Pavăl, proprietarii lanțului de bricolaj Dedeman, vor cumpăra Carrefour România. Aceștia au intrat în negocieri exclusive, conform unui comunicat oficial al Pavăl Holding. Vor fi preluate toate magazinele, iar brandul va fi păstrat, potrivit surselor Libertatea.

Potrivit unui comunicat de presă al Carrefour remis joi dimineață Libertatea, retailerul francez va vinde lanțul de magazine fraților Pavăl pentru suma totală de 823 de milioane de euro.

Un parcurs academic de elită

Departe de a fi doar beneficiara unui nume sonor, Karina Pavăl s-a impus deja ca un jucător strategic în economia românească. Fiica lui Dragoș Pavăl, cofondatorul gigantului Dedeman, tânăra a demonstrat că deține viziunea necesară pentru a gestiona tranzacții complexe.

Parcursul său profesional, susținut de un parcurs academic de elită, confirmă faptul că reprezintă noua generație de lideri pregătiți să ducă Pavăl Holding la nivelul următor.

Karina Pavăl este arhitectul noilor achiziții ale familiei din Bacău. Aceasta a condus negocierile pentru pachetul de 30% din Farmacia Tei/Bebe Tei și a supervizat tranzacția istorică prin care Pavăl Holding a preluat magazinele Carrefour.

„Această tranzacţie marchează un pas strategic important pentru Pavăl Holding şi reflectă încrederea noastră în potenţialul pe termen lung al pieţei din România”, a declarat Karina Pavăl după ce Carrefour a anunțat oficial că vinde afacerea din România către „frații Dedeman”.

Procesul de achiziție a fost asistat juridic de casa de avocatură KPMG Legal – Toncescu și Asociații. Din echipa de consultanți care a gestionat detaliile legale ale tranzacției face parte și avocatul Dragoș Iamandoiu, soțul Karinei Pavăl, care activează în cadrul acestei societăți.

Karina Pavăl a studiat la Queen Mary University of London și University of Cambridge, unde a obținut un master în finanțe și real estate. După finalizarea studiilor, s-a întors în țară pentru a contribui la dezvoltarea afacerilor familiei.

Nuntă de poveste, pe o insulă privată

Deși este o prezență discretă în spațiul public, meritele profesionale ale Karinei Pavăl au fost recunoscute oficial în 2022, când a fost premiată la gala Tineri Manageri de Top, organizată de Business MAGAZIN. Cu acea ocazie, ea a mărturisit că revenirea în România după studii a reprezentat alegerea optimă pentru parcursul său, declarându-se onorată de responsabilitățile încredințate și de posibilitatea de a contribui la diversificarea portofoliului grupului familiei sale.

Karina Pavăl și avocatul Dragoș Iamandoiu și-au unit destinele în septembrie 2025, în cadrul unei ceremonii de poveste desfășurate pe Isola del Garda. Evenimentul, organizat pe spectaculoasa insulă privată, a reunit artiști de renume din România și doar 60 de invitați, aleși pe sprânceană.

Proaspătul soț a împărtășit bucuria momentului pe rețelele sociale, transmițând mulțumiri Loredanei și trupei Holograf pentru atmosfera de neuitat creată pe malul lacului Garda.

