„Mihai Șerban urmează să ajungă pe insulă miercuri”

Corespondența publicată de autoritățile americane confirmă că Mihai Șerban a ajuns pe insula lui Epstein pentru a-l ajuta pe pictorul Ion Nicula în proiectele de amenajare ale acestuia. Numele lui Nicula este o prezență cunoscută în arhivele cazului, el vorbind deschis despre interacțiunile cu infractorul sexual american într-o discuție cu jurnaliștii de la HotNews.

„Mihai Șerban urmează să ajungă pe insulă miercuri. Ana, poți să te ocupi, te rog, de preluarea lui de la aeroport?”. Un e-mail transmis pe 6 ianuarie 2014 de către Lesley Groff, una dintre principalele asistente ale lui Jeffrey Epstein, oferă detalii despre logistica deplasărilor lui Mihai Șerban.

Mesajul face parte dintr-o serie de comunicări oficiale privind aranjamentele de călătorie ale românului, care este identificat în dosarele Departamentului de Justiție al SUA sub pseudonimul „Michael the Painter” (Mihai Pictorul).

267 de dolari, costul deplasării

În cadrul aceleiași corespondențe sunt precizate costurile de deplasare în valoare de 267 de dolari. Detaliile logistice sunt validate de o confirmare separată de la American Express Travel, pentru un zbor sau transfer ce urma să aibă loc pe 8 ianuarie 2014.

Mesajul este doar una dintre multiplele dovezi care demonstrează includerea lui Mihai Șerban în circuitele de transport ale anturajului lui Jeffrey Epstein. Din arhive reiese clar că acesta a călătorit pe Little Saint James (LSJ), proprietatea din Caraibe unde Epstein își primea invitații și colaboratorii.

Proiecte comune de amenajare

De asemenea, o probă-cheie a relației dintre Mihai Șerban și pictorul Ion Nicula apare într-un e-mail din 5 iunie 2013, adresat direct lui Jeffrey Epstein. Mesajul, care are ca subiect „Bilet pentru Mihai Șerban pe insulă ca să-l ajute pe Ion?”, solicită permisiunea magnatului pentru achiziția transportului: „Mihai Șerban cere un bilet către insulă ca să-l poată ajuta pe Ion. Dorești să cumpăr un bilet pentru Mihai? Dacă da, pentru ce date?”.

Conform documentelor, vizitele lui Mihai Șerban pe insula Little Saint James erau justificate de proiectele comune realizate cu Ion Nicula. Acesta din urmă este deja o figură cunoscută în arhivele cazului, fiind identificat sub pseudonimul „Ion the Painter” (Ion Pictorul).

România și românii apar de câteva sute de ori în dosarele Epstein, fiind vorba, se pare, despre fete și femei racolate în rețea, relatează Adevărul. Vineri, Departamentul Justiţiei din SUA a anunţat publicarea unui volum impresionant de trei milioane de documente legate de cazul Jeffrey Epstein.

Libertatea a identificat mai multe tablouri semnate de pictorul Ion Nicula, artistul care a corespondat prin mai multe e-mailuri cu Jeffrey Epstein. Acesta a lucrat timp de aproape un deceniu în reședințele private ale milionarului condamnat pentru abuzuri sexuale și trafic de minori.





