Deținea o podgorie în județul Vaslui

Se pare că acesta deţinea o cabană şi o podgorie în judeţul Vaslui, în zona în care s-a prăbușit aparatul de zbor.

Bărbatul decolase din Suceava şi urma să aterizeze pe un heliport privat aflat la marginea pădurii, în apropierea proprietăţii sale.

Când au ajuns autorităţile la fața locului au constatat că pilotul, în vârstă de 65 de ani, care se afla singur la bord, prezenta leziuni incompatibile cu viaţa, fiind declarat decedat.

Nu a putut ateriza din cauza ceții

Milionarul a murit, joi, într-un accident aviatic în zona Băcani, după ce s-a prăbușit cu un avion ultraușor. Firma care deţine aparatul de zbor nu a mai putut lua legătura cu pilotul, iar acesta nu a putut ateriza din cauza ceţii, relatează News.ro.

Alertați după ce s-a pierdut legătura cu pilotul, pompierii au ajuns în zona indicată şi au constatat că avionul s-a prăbuşit, iar pilotul este mort. „Un apel E-CALL pe 112, urmat de apel al unei persoane a societăţii căreia îi aparține avionul de mici dimensiuni, a transmis că avionul ultrauşor urma să aterizeze în zona Băcani, dar, din cauza ceţii, nu a putut ateriza”, a transmis ISU Vaslui.

Potrivit pompierilor, apelantul a precizat că, ulterior, a fost pierdut contactul cu pilotul. La faţa locului au fost trimise mai multe echipaje de intervenţie şi reprezentanţi ai mai multor instituţii.







